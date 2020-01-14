Мун Чжэ Ин признал необходимость ослабления санкций против Пхеньяна

14 января в Сеуле президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел расширенную пресс-конференцию с журналистами, которая уже стала традицией и проходит обычно в начале каждого года. Лидер Южной Кореи призвал активно развивать диалог и сотрудничество с Пхеньяном, признав, что для этого необходимо сделать определенные послабления для КНДР в плане смягчения международных санкций, которые мешают многим проектам. Север пока никак не отреагировал эти заявления лидера Юга Кореи.

За полтора часа общения с корейскими и иностранными журналистами (их собралось около двухсот человек) президент РК Мун Чжэ Ин говорил не только о северокорейской проблеме, но справедливым будет сказать, что эта тема стала одной из главных. Кроме того, зарубежные СМИ обратили именно на связанные с КНДР вопросы наибольшее внимание, тогда как местные издания больше волновала внутриполитическая проблематики и экономика.

Если обобщать, то Мун Чжэ Ин, известный как один из самых активных сторонников сближения и развития сотрудничества с Севером, призвал не опускать руки, несмотря на определенный застой в диалоге. "Нельзя конечно говорить, что все хорошо в межкорейском и американо-северокорейском переговорном процессе, но, как мне кажется, еще не та ситуация, когда стоит на все смотреть пессимистично", - заявил Мун.

Лидер Южной Кореи, в частности, напомнил, что на днях президент США Дональд Трамп попросил помощника Мун Чжэ Ина по вопросам безопасности передать Ким Чен Ыну письмо, где содержатся личные поздравления Трампа Киму в связи с днем рождения последнего, которое было 8 января. "Думаю, что со стороны президента Трампа это была хорошая идея… Это отражает доверие, которое существует между лидерами США и Северной Кореи", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Журналисты и эксперты обратили внимание на то, что Мун заявил о необходимости ослабления международных санкций в отношении КНДР. "Я считаю, что при необходимости мы может предпринять усилия с целью получения некоторых исключений из санкций ООН… Чем просто смотреть на то, как развиваются переговоры между США и КНДР, нам самим необходимо прилагать максимум усилий с целью расширения межкорейского сотрудничества. Уверен, что это в свою очередь будет способствовать прогрессу в американо-северокорейском диалоге", - отметил южнокорейский лидер.

Мун Чжэ Ин также дал понять, что несмотря на наблюдаемое в последнее время нежелание со стороны Севера общаться напрямую с Югом, Сеул продолжает активно работать в направлении развития сотрудничества двух Корей. "В межкорейском диалоге происходит гораздо больше, чем иногда видно со стороны… Межкорейские отношения испытывают определенные трудности в связи с застоем, который наблюдается в диалоге между США и КНДР, но я по-прежнему оптимистично настроен и уверен, что усилия и желание работать вместе через диалог в итоге приведут к хорошим результатам", - отметил президент РК Мун Чжэ Ин.