Новости

В ДТП с микроавтобусом на трассе Оренбуржья пострадали 8 человек 14:37
Видео: кроссовер проехал на красный свет и поплатился 14:37
Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления 14:33
Ученые нашли в метеорите звездную пыль древнее Солнца 14:25
В Петербурге угонщика задержали после погони со стрельбой 14:23
Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора 14:22
Археологи решили головоломку раннего неолита 14:20
В Карелии умер заслуженный тренер РФ по биатлону Сергей Богданов 14:19
BMW не будет расширять производство в России 14:18
Как не запаниковать в самолете - советы от членов экипажа 14:16
В Ленобласти из частного дома украли копию Ренуара 14:09
Мун Чжэ Ин признал необходимость ослабления санкций против Пхеньяна 14:09
Темой "Тотального диктанта - 2020" стала жизнь Циолковского 14:06
Под Белгородом мать и сын погибли из-за елочной гирлянды 14:05
В Турции найдены 4500-летние детские бутылочки 14:05
Снят запрет на поставки рыбы из Китая для трех предприятий 14:04
В Дубае обнаружен завод по переработке отходов возрастом 3000 лет 14:04
Исследование выявило взаимосвязь между курением и шизофренией 14:02
Китайский Skoda Rapid обновился вслед за российским 14:00
В Японии неизвестный захватил заложницу 13:57
В метро Неаполя столкнулись три поезда 13:53
Карельской семье грозит наказание за прогулки с коляской по тонкому льду 13:45
Минэкологии Крыма приостановило строительство карьера в Судаке 13:42
Возбуждено дело о пожаре на заводе в Ухте 13:33
В Новороссийске подростка будут судить за смертельный поджог 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 14:09
Рубрика: В мире

Мун Чжэ Ин признал необходимость ослабления санкций против Пхеньяна

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

14 января в Сеуле президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провел расширенную пресс-конференцию с журналистами, которая уже стала традицией и проходит обычно в начале каждого года. Лидер Южной Кореи призвал активно развивать диалог и сотрудничество с Пхеньяном, признав, что для этого необходимо сделать определенные послабления для КНДР в плане смягчения международных санкций, которые мешают многим проектам. Север пока никак не отреагировал эти заявления лидера Юга Кореи.

Южнокорейская разведка: КНДР не откажется от ядерного оружия

За полтора часа общения с корейскими и иностранными журналистами (их собралось около двухсот человек) президент РК Мун Чжэ Ин говорил не только о северокорейской проблеме, но справедливым будет сказать, что эта тема стала одной из главных. Кроме того, зарубежные СМИ обратили именно на связанные с КНДР вопросы наибольшее внимание, тогда как местные издания больше волновала внутриполитическая проблематики и экономика.

Если обобщать, то Мун Чжэ Ин, известный как один из самых активных сторонников сближения и развития сотрудничества с Севером, призвал не опускать руки, несмотря на определенный застой в диалоге. "Нельзя конечно говорить, что все хорошо в межкорейском и американо-северокорейском переговорном процессе, но, как мне кажется, еще не та ситуация, когда стоит на все смотреть пессимистично", - заявил Мун.

Лидер Южной Кореи, в частности, напомнил, что на днях президент США Дональд Трамп попросил помощника Мун Чжэ Ина по вопросам безопасности передать Ким Чен Ыну письмо, где содержатся личные поздравления Трампа Киму в связи с днем рождения последнего, которое было 8 января. "Думаю, что со стороны президента Трампа это была хорошая идея… Это отражает доверие, которое существует между лидерами США и Северной Кореи", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Журналисты и эксперты обратили внимание на то, что Мун заявил о необходимости ослабления международных санкций в отношении КНДР. "Я считаю, что при необходимости мы может предпринять усилия с целью получения некоторых исключений из санкций ООН… Чем просто смотреть на то, как развиваются переговоры между США и КНДР, нам самим необходимо прилагать максимум усилий с целью расширения межкорейского сотрудничества. Уверен, что это в свою очередь будет способствовать прогрессу в американо-северокорейском диалоге", - отметил южнокорейский лидер.

Госдеп США выразил надежду на верное решение КНДР по переговорам

Мун Чжэ Ин также дал понять, что несмотря на наблюдаемое в последнее время нежелание со стороны Севера общаться напрямую с Югом, Сеул продолжает активно работать в направлении развития сотрудничества двух Корей. "В межкорейском диалоге происходит гораздо больше, чем иногда видно со стороны… Межкорейские отношения испытывают определенные трудности в связи с застоем, который наблюдается в диалоге между США и КНДР, но я по-прежнему оптимистично настроен и уверен, что усилия и желание работать вместе через диалог в итоге приведут к хорошим результатам", - отметил президент РК Мун Чжэ Ин.

В мире Восточная Азия Южная Корея Корейский полуостров на пути к объединению

Главное сегодня

Лавров: Ливия пока не стала "второй Сирией"
В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Минтранс не поддержал введение единых требований к перевозке животных