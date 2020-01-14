На авиабазе в Германии найдены мертвыми двое американских солдат

Двое американских военнослужащих обнаружены мертвыми на авиабазе Spangdahlem, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Об этом стало известно в понедельник, хотя ЧП произошло девятого января.

Тела 20-летних солдат были найдены в казарме, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство DPA. Командующий 52-й истребительной эскадрой Дэвид Эпперсон уже выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, подчеркнув, что всегда тяжело терять "ценных членов команды".

О причинах смерти американцев пока ничего не сообщается, идет расследование. Отметим, что в Spangdahlem сейчас находятся около четырех тысяч солдат США.