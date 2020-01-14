На Филиппинах из-за вулкана закрыли главный аэропорт страны

Жители сразу нескольких населенных пунктов были эвакуированы на Филиппинах в связи с начавшимся в минувшее воскресенье извержением вулкана Тааль. Он выбросил в воздух столб пепла высотой в километр.

На острове Лусон за сутки произошло 87 землетрясений. Некоторые жители провинции не смогли покинуть опасный район из-за задымления, плохой видимости и недостатка транспортных средств. Как сообщает Associated Press, расположенный в Маниле аэропорт был полностью закрыт 12 января, отменили сотни рейсов. Воздушная гавань возобновила работу в понедельник в 10 утра.

"Самолеты отправлялись и принимались с увеличенными временными интервалами", - говорится в сообщении, распространенном руководством аэропорта. Добавим, что вулкан Тааль находится в 80 км к югу от Манилы.