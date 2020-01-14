На компьютерах и телевизорах появятся этикетки об энергоэффективности

Евразийский экономический союз принял техрегламент "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств", сообщает Минпромторг.

"Он позволит обеспечить энергетическую эффективность и будет способствовать ресурсосбережению, а потребители смогут быть уверенными в достоверности информации относительно энергетической эффективности приобретаемых энергопотребляющих устройств" - сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Техрегламент вступит в силу с 1 сентября 2021 года. К этому времени будут разработаны требования к содержанию этикеток об энергетической эффективности, которые станут наносить на отдельные товары. Техрегламент, устанавливающий единые для ЕАЭС требования, касается, в частности, телевизоров, холодильных приборов, стиральных и посудомоечных машин, ламп, компьютеров, вентиляторов.