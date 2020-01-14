На Кубе начались перебои с поставками газа из-за санкций США

"Существующие в стране запасы газа не покрывают спрос на него. В этой связи на продажу газа потребителям введены ограничения. Приоритет отдается учреждениям, которые предоставляют базовые услуги населению", - говорится в заявлении Cupet. В каждой точке продаж также кубинцам рассказывают, как снизить потребление газа до разумного минимума.

"В ноябре 2019 года США ввели санкции против компании Corporación Panamericana S.A., которая обеспечивала бесперебойные поставки газа как частным, так и государственным потребителям. Из-за санкций поставщики сырья в конце декабря - начале января отказались осуществлять предусмотренные отгрузки. Альтернативных поставщиков сырья на данный момент найти не удалось", - разъяснили в Cupet первопричину принимаемых мер.

Вопрос топливной безопасности на Кубе встал особенно остро после усиления санкционного давления на Остров Свободы со стороны администрации США в прошлом году. С кубинскими компаниями, попавшими под американские санкции отказался сотрудничать ряд поставщиков, а также логистические компании. Тогда на Кубе начались перебои с поставками бензина - на Острове выстроились многочасовые пробки на заправки.