На Кубе начались перебои с поставками газа из-за санкций США

Новости

Беларусь заинтересована в увеличении квот на вылов рыбы в морях 17:43
Пилоты Союзного государства принесли очередной подарок с "Дакара" 17:35
Древняя звезда помогла раскрыть тайну происхождения Млечного Пути 17:35
Ученые впервые создали робота полностью из живых клеток 17:31
Экс-полковник Захарченко подрался в мордовской колонии 17:25
Юрий Лоза назвал КВН воротами в ад 17:21
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине 17:19
В Москве утвердили 37 мест для крещенских купаний 17:14
Доминик Торетто "на максималках": новый трейлер фильма "Бладшот" 17:05
В "Единой России" предложили изменить подход к расчету средней зарплаты 17:00
Видео: водитель не удержал кран в равновесии и поднял его на дыбы 17:00
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста 16:54
Вышел трейлер нового "Барашка Шона" от создателей "Уоллеса и Громита". 16:54
Стали известны подробности захвата заложницы в Японии 16:43
Белорусские нефтяники займутся разработкой лицензионного участка на Ямале 16:40
Брэд Питт рассказал, кто помог ему победить алкогольную зависимость 16:40
Корвет "Гремящий" испытал новый комплекс оружия в Баренцевом море 16:38
Клим Шипенко объяснил коммерческий успех фильма "Холоп" 16:35
В Казани выписали 14 штрафов за съемки клипа на песню Тимати 16:34
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул 16:28
В Британии сельчанам 6 лет подбрасывали деньги, а они сдавали их в полицию 16:27
Тренер "Зенита" поддержал единственный в России центр помощи аистам 16:25
В Москве выберут подрядчиков для капремонта в жилых домах в 2020 году 16:25
Новое испанское правительство оказалось самым большим в ЕС 16:24
Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 17:38
Рубрика: В мире

На Кубе начались перебои с поставками газа из-за санкций США

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Власти Кубы объявили о переходе к системе нормированного потребления газа на фоне блокады со стороны США. Об этом сообщается в заявлении кубинской нефтегазовой корпорации Cupet, которое приводит портал Cubadebate.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Существующие в стране запасы газа не покрывают спрос на него. В этой связи на продажу газа потребителям введены ограничения. Приоритет отдается учреждениям, которые предоставляют базовые услуги населению", - говорится в заявлении Cupet. В каждой точке продаж также кубинцам рассказывают, как снизить потребление газа до разумного минимума.

США запретили своим авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы на Кубу

"В ноябре 2019 года США ввели санкции против компании Corporación Panamericana S.A., которая обеспечивала бесперебойные поставки газа как частным, так и государственным потребителям. Из-за санкций поставщики сырья в конце декабря - начале января отказались осуществлять предусмотренные отгрузки. Альтернативных поставщиков сырья на данный момент найти не удалось", - разъяснили в Cupet первопричину принимаемых мер.

Вопрос топливной безопасности на Кубе встал особенно остро после усиления санкционного давления на Остров Свободы со стороны администрации США в прошлом году. С кубинскими компаниями, попавшими под американские санкции отказался сотрудничать ряд поставщиков, а также логистические компании. Тогда на Кубе начались перебои с поставками бензина - на Острове выстроились многочасовые пробки на заправки.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

Главное сегодня

СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине
Евросоюз запустит механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном
В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов