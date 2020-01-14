На повышение квалификации госслужащих выделят 260 млн рублей

Более 260 миллионов рублей правительство выделит из федерального бюджета в 2020 году на повышение квалификации госслужащих. Дополнительным профессиональным образованием планируется охватить 14833 человека. Параметры госзаказа установлены в подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжении правительства.

Самое большое направление на обучение ожидается по линии судебного департамента Верховного Суда - 2996 человек. Немногим меньше - 2869 человек - квота у федерального казначейства. Более тысячи служащих на повышение квалификации направят Росреестр (1359), Федеральная служба судебных приставов (1075), Роспотребнадзор (1043).

В течение ближайших трех лет на цели дополнительного образования госслужащих предполагается выделение более 780 миллионов рублей.