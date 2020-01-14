Названо ключевое событие для курса рубля

Ключевым событием недели для рубля станет намеченное на 15 января подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, считают аналитики "Нордеа-банка" Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Первая половина начавшейся недели будет проходить под знаком ожиданий этого события, что будет по-прежнему поддерживать аппетит к рисковым активам.

Как следствие, ситуация для рубля, который укрепляется с декабря, останется благоприятной, российская валюта может продолжить попытки закрепиться ниже 61 рубля в паре с долларом и 68 рублей в паре с евро, допускают аналитики. По мнению Евдокимовой и Жирнова, реакцией глобальных финансовых площадок на факт подписания сделки может быть желание зафиксировать часть прибыли, поэтому вторая половина недели вряд ли создаст предпосылки для дальнейшего укрепления российской валюты. Кроме того, детали сделки вполне могут оказаться не настолько позитивными, как ожидания рынка.

В противовес этому фактору для рубля могут выступить аукционы по размещению ОФЗ, которые будут проводиться после трехнедельного перерыва, что может вызвать повышенный спрос, считают аналитики.

Негативным фактором для рубля в ближайшее время выступит увеличение объема покупок валюты на рынке российским Минфином по сравнению с декабрем, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Тем не менее позитив на рынках сохраняется, поэтому курс в ближайшие дни может оставаться вблизи 61 рубля за доллар, допускает он.