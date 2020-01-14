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14.01.2020 13:16
Рубрика: Спорт

Объявлены комментаторы на зимний Кубок под эгидой "Матч Премьер"

Текст: Илья Соболев

На межсезонном товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер, который пройдет в катарской Дохе с 1 по 9 февраля, будет работать бригада из пяти комментаторов. В нее вошли Константин Генич, Дмитрий Шнякин, Нобель Арустямян, Тимур Журавель и Роман Трушечкин.

Фото: Михаил Синицын
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Почти у всех из этой пятерки есть опыт работы на подобных турнирах. Генич и Шнякин комментировали матчи аналогичного турнира в Дохе в 2019 году, а комментарии Арустамяна и Журавеля можно было услышать на Кубке телеканала "Матч Премьер" прошлым летом в Австрии. А вот Роману Трушечкину на такого рода мероприятиях предстоит дебют.

Напомним, за трофей поборются четыре команды: "Спартак", "Локомотив", "Ростов" и белградский "Партизан". Регламент турнира будет прежним: команды проведут по три игры, каждая с каждой. В случае ничьей предусмотрена серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, по пенальти - два. За поражение по пенальти - одно очко. При распределении мест в таблице в случае равенства очков определяющим критерием станет разница мячей. Результаты личных встреч будут учитываться в последнюю очередь.

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