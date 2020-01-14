Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансий на должности заместителей председателя Верховного суда РФ.

Такая процедура прописана в законе. Судей назначают на определенный срок, и когда он заканчивается, их или переназначают, или назначают нового судью. Соискатели очень высоких должностей могут подать документы вплоть до 27 января 2020 года.

Мест несколько - Высшая квалификационная коллегия судей ищет четырех зампредов Верховного суда: заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам ВС. На сегодняшний день председателем является Олег Свириденко. Следующая вакансия - заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по административным делам ВС. Сейчас этот пост занимает Татьяна Петрова. Третья вакансия - заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по уголовным делам ВС. Пока эту должность занимает Владимир Давыдов. И, наконец, вакансия заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС. Ее с 2014 года занимает Владимир Хомчик.

Напомним, что Верховный суд - это 170 судей. Действует же Верховный суд в следующем составе: Пленум Верховного суда РФ, его Президиум, Апелляционная коллегия, Судебная коллегия по административным делам, по гражданским делам, по уголовным делам, по экономическим спорам, по делам военнослужащих. Еще есть Дисциплинарная коллегия.

Изменения в состав Верховного суда вносить можно. Но это весьма сложный процесс.

Делается это, как сказано в законе, "путем внесения изменений в настоящий Федеральный конституционный закон".

Напомним, что еще в сентябре прошлого года Совет Федерации переизбрал Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда РФ. Позже, в декабре 2019 года, Совет Федерации назначил Петра Серкова первым заместителем председателя Верховного суда, а Сергея Рудакова - председателем Дисциплинарной коллегии ВС.

Работа руководителей Верховного суда тяжелая, а зарплаты не такие уж большие для подобных должностей. Цифр за прошлый год еще нет, но если судить по позапрошлогодним декларациям, больше всего заработал Вячеслав Лебедев - немногим больше 11 миллионов рублей за год. Его замы - около 9 миллионов.