Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году

В 2019 году российское гражданство получили около полумиллиона украинцев, сообщила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова, выступая в Госдуме.

По ее словам, в прошлом году гражданство РФ получили почти 500 тыс. человек, а в позапрошлом году их было 270 тысяч.

Представитель МВД отметила, что увеличение произошло не только за счет жителей Донецка и Луганска, "хотя таких, конечно, большинство".

Ранее в МВД сообщали, что в 2019 году гражданство РФ по упрощенной схеме получили около 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР.