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14.01.2020 20:56
Рубрика: В мире

ООН призывает сохранить ядерную сделку по Ирану

Текст: Екатерина Забродина

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана, называемый в просторечии "иранской ядерной сделкой", должен быть спасен. С таким заявлением выступил на брифинге пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик. Дипломата цитирует ТАСС.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Он призвал всех гарантов сделки, в свое время выступавших посредниками на переговорах с Исламской республикой, приложить все силы к тому, чтобы сохранить ее. Как известно, накануне Иран объявил о том, что считает себя свободным от последних обязательств (речь шла об ограничении количества центрифуг) в рамках соглашения, из которого в прошлом году в одностороннем порядке вышли США, вернув санкции против иранцев.

При этом руководство республики по-прежнему отмечает, что соглашение может быть реанимировано, если Иран будет выведен из-под ограничительных мер. В офисе генерального секретаря Организации надеются, что Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ и пускать инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои стратегические объекты, как делал до сих пор.

В мире Ближний Восток Иран Международные организации ООН Ядерная программа Ирана

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