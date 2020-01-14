ООН призывает сохранить ядерную сделку по Ирану

Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана, называемый в просторечии "иранской ядерной сделкой", должен быть спасен. С таким заявлением выступил на брифинге пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик. Дипломата цитирует ТАСС.

Он призвал всех гарантов сделки, в свое время выступавших посредниками на переговорах с Исламской республикой, приложить все силы к тому, чтобы сохранить ее. Как известно, накануне Иран объявил о том, что считает себя свободным от последних обязательств (речь шла об ограничении количества центрифуг) в рамках соглашения, из которого в прошлом году в одностороннем порядке вышли США, вернув санкции против иранцев.

При этом руководство республики по-прежнему отмечает, что соглашение может быть реанимировано, если Иран будет выведен из-под ограничительных мер. В офисе генерального секретаря Организации надеются, что Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ и пускать инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои стратегические объекты, как делал до сих пор.