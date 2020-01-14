Осужденные получат шанс отбывать срок рядом с домом

Сегодня, в принципе, действуют гуманные правила, но все равно заключенный нередко оказывается за тысячи километров от семьи. Куда именно направить человека, тюремное ведомство решает после вынесения приговора. Теоретически осужденные к лишению свободы должны направляться в казенные дома того региона, где проживали или были осуждены. Но если в местных колониях не найдется места на соответствующем режиме для этого человека, заключенного отправят в другие края.

Инициатива предлагает еще один вариант выбора места - регион, где живет кто-то из близких родственников осужденного.

Кроме того, уже отбывающий наказание осужденный получит право просить о переводе из своей колонии в колонию другого региона, где живет один из близких родственников. Это будет возможно один раз за весь срок по решению тюремного ведомства.

По мнению председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, предлагаемые поправки повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы.

Один раз за весь срок заключенный получит право перевестись в регион, где живет родня

Кроме того, вчера Госдума одобрила еще одну инициативу, затрагивающую осужденных. На этот раз речь идет о больных наркоманией, совершивших нетяжкие преступления и получивших альтернативное наказание, то есть без тюрьмы. Например, человек может быть приговорен к обязательным работам. Или получить условный срок. При этом суд вправе обязать осужденного пройти курс лечения от наркомании. По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода суды обязали пройти курс лечения около 1600 осужденных наркоманов, получивших альтернативные наказания или условные сроки. Контролируют выполнение обязанности уголовно-исполнительные инспекции ФСИН. Но на практике возникла проблема: граждане начальники не могут сами запросить информацию в клиниках, обратился туда осужденный, выполняет ли процедуры и т.п., так как это является врачебной тайной и без согласия пациента ее разглашать нельзя. Согласно проекту, инспекции получат доступ к таким врачебным тайнам своих подопечных.