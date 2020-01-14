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14.01.2020 11:29
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

От офлайна к онлайну: в НЦИС рассказали об особенностях авторского права в СМИ

В Научно-образовательном центре интеллектуальной собственности и цифровой экономики (НЦИС) состоялся "интеллектуальный завтрак" с участием известного российского юриста, государственного деятеля и правозащитника, бывшего советника президента РФ и экс-секретаря Союза журналистов России Михаила Федотова.
Фото: ИА Intermedia Фото: ИА Intermedia
Фото: ИА Intermedia

Эксперт рассказал об использовании интеллектуальных прав в средствах массовой информации, а также о современных вызовах и проблемах защиты прав авторов в прессе, тонкостях правоприменительной практики, мировых трендах и международно-правовых инициативах в этой области.

Фото: iStock
Ассоциация IPChain рассказала, как работать с интеллектуальной собственностью в цифровую эпоху

Мероприятие посетили советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности (НЦИС) Екатерина Чуковская, заместитель директора НЦИС Екатерина Еременко, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) Иван Близнец, заведующий кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, первый заместитель генерального директора ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" Александр Барков, генеральный директор агентства InterMedia Евгений Сафронов, обозреватель "Коммерсантъ" Михаил Гуревич.

По словам Михаила Федотова, в российском праве существует заблуждение относительно определения статуса периодических изданий: "СМИ - это форма периодического распространения массовой информации. То есть это не субъект, а объект права. С юридической точки зрения у СМИ не может быть ни прав, ни обязанностей. Объектом авторского права является содержание газеты, журнала, сайта, а субъектом - журналист, коллектив редакции, учредитель, владелец. К сожалению, нам не хватает теоретической подготовки и доктринального интеллектуального понимания природы СМИ. По этой причине мы накапливаем законодательные ошибки, а это приводит к тому, что система может зависнуть в один прекрасный день".

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Театральный агент"
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Необходимо четко определить правовой статус интернет-публикаций, информационных сайтов и в целом усовершенствовать законодательную основу в отношении медиа. "В моей статье 1998 года была сформулирована идея о том, что правовое регулирование в онлайне не должно принципиально отличаться от правового регулирования в офлайне. То есть то, что запрещено в интернете, должно быть запрещено и на твердом носителе. Общий принцип таков: то, что белое в офлайне, не должно стать черным в офлайне, и наоборот. Законодатель постепенно двигается в эту сторону. Например, в статье 1274 Гражданского кодекса РФ появилась упоминание о возможности перепечатки того, что было размещено в интернете, потому что Бернская конвенция регулировала только случаи перепечатки материалов бумажными изданиями друг у друга. Наш законодатель должен защитить материалы в том числе и в сетевых изданиях. Ведь главная проблема для СМИ, будь то печатное издание или сетевое, это копипаст".

Российские средства массовой информации постоянно сталкиваются с незаконным копированием материалов, однако признать копипаст правонарушением довольно сложно. "Вы написали статью, опубликовали, но защитить ее с точки зрения закона о СМИ вы не можете. Так написано у нас в законодательстве. Как только вы опубликовали новость, она перестала быть охраняемой. В России нет такого объекта гражданских прав, как информация, хотя в ведущих странах мира ситуация обратная. Законодательства об информации и об авторских правах должны развиваться вместе, но в нашей стране они обособлены друг от друга", - подчеркнул Федотов.

Как рассказал Максим Прокш, в 2020 году НЦИС продолжит проводить "интеллектуальные завтраки", поскольку этот формат встречи был единогласно признан удачным. "Участники обсудят самые актуальные темы сферы интеллектуальной собственности ─ использование искусственного интеллекта и больших данных, распределенные реестры, доли в правах на результаты творческой деятельности и многое другое", ─ заключил эксперт.

Общество СМИ и соцсети

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