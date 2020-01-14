Новости

Послание Путина покажут на фасадах домов в Москве 23:33
Мадуро обвинил Вашингтон в стремлении уничтожить жизнь на планете 23:32
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар 22:46
Видео: мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в Испании 21:57
В Совфеде поддержали идею запрета продажи пиротехники несовершеннолетним 21:40
Две модели Lada стали безоговорочными бестселлерами в 2019 году 21:00
ООН призывает сохранить ядерную сделку по Ирану 20:56
Минкомсвязь утвердила график учений по "устойчивому Рунету" 20:52
СК Ленобласти возбудил дело об убийстве, в котором призналась женщина 20:48
Захарова опровергла слухи об "американском гражданстве" 20:36
Вильфанд оценил теорию применения климатического оружия против России 20:31
МИД Израиля осудил прославление убийств евреев на Украине 20:19
Rotten Tomatoes раздали "золотые помидоры" лучшим фильмам 2019 года 20:05
В доме Дворянского собрания Симферополя нашли артефакты XIX и XX веков 20:00
Дрифтер из Екатеринбурга станет первой участницей автогонок Омана 19:59
США расширили санкции против Северной Кореи 19:32
В ГД рассказали о реакции Путина на идею миграционной амнистии для украинцев 19:24
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях 19:18
В Дагестане несколько десятков человек отравились питьевой водой 19:18
Хозяин рассказал, как кот Виктор худеет для поездки в Казань 19:10
В Германии началась антитеррористическая операция 18:41
Половина трудоспособных украинцев работают нелегально 18:12
Стали известны факты финансирования Reuters британским правительством 18:11
Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году 18:08
В Пскове при раскопках нашли средневековый варган 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 23:00
Рубрика: Спорт

Наши бьют

Овечкин и Панарин обновляют рекорды в НХЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 5(8059)
Россияне снова зажгли в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал не менее трех очков в четырех домашних матчах подряд. Фото: REUTERS Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал не менее трех очков в четырех домашних матчах подряд. Фото: REUTERS
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин набрал не менее трех очков в четырех домашних матчах подряд. Фото: REUTERS

Первой звездой очередного игрового дня признан форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Его команда одержала победу в дерби над "Айлендерс" - 6:2, а сам Артемий набрал 5 (2+3) очков. Человек перебрался в "Большое яблоко" всего полгода назад, а уже переписал или повторил кучу клубных рекордов разной степени важности. Вот и сейчас выяснилось, что Панарин выбил не менее трех очков в четвертой подряд домашней игре. До сих пор провернуть такое удавалось лишь одному игроку "Рейнджерс" - Энди Батгейту в сезоне 1961/1962, то есть очень давно.

Благодаря Панарину "Рейнджерс" уже в этом сезоне могут выйти в плей-офф

Достижение, конечно, довольно специфическое, но вполне себе штрих к общей картине. "Рейнджеры" не прогадали, когда летом подписали с Панариным семилетний контракт на 11,6 млн долларов в год, сделав парня из Коркино самым высокооплачиваемым россиянином из тех, что выступают нынче в НХЛ. Артемий отрабатывает эти деньги уже сейчас: с 67 (26+41) очками в 45 матчах он замыкает тройку лучших бомбардиров лиги, совсем немного отставая от результативной парочки из "Эдмонтона" Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Благодаря Панарину "Рейнджерс", считавшиеся командой на перспективу, уже сейчас борются за попадание в плей-офф.

Второй отказ Овечкина играть в Матче звезд обеспокоил руководство НХЛ

"Самое удивительное, что при всей своей результативности Артемий не избегает оборонительных обязанностей. Это реально впечатляет", - не смог сдержать восхищения партнером защитник "Рейнджерс" Джейк Труба. Ну а сам форвард свои подвиги комментирует предельно лаконично: "Ничего нового. Я играю так же, как раньше. Просто стараюсь выкладываться на сто процентов, а там уж как пойдет".

Если Панарин пока в основном покушается на клубные вехи, то капитан "Вашингтона" Александр Овечкин уже давно тягается с историей всей лиги. В матче с "Каролиной" (2:0) он оформил дубль и был признан второй звездой дня. Но это мелочи. Важнее, к примеру, что Ови забил 109-й победный гол и по этому показателю вышел на шестое место, которое делит с Бренданом Шенаханом. Возглавляет список Яромир Ягр со 135 победными шайбами. Что касается общего снайперского зачета, в нем Овечкин с 686 голами переместился на 11-е место, обогнав знаменитого финна Теему Селянне. На очереди - Марио Лемье, у которого 690 шайб. Мало кто сомневается, что уже в этой "регулярке" Овечкин сумеет превзойти "Супермарио". А там и до других легенд рукой подать. Так, Стив Айзерман, занимающий девятое место, опережает Ови на шесть шайб, а Марк Мессье, идущий восьмым, - на восемь.

"Это будет исторический момент, - признался россиянин официальному сайту НХЛ. - Но я не собираюсь зацикливаться на этом. Для меня главное - играть с полной отдачей, делать то, что у меня получается. А дальше будет видно. Мне всегда забавно слышать, как меня сравнивают с тем или иным хоккеистом. Но я ценю, что меня ставят в один ряд с такими легендами".

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

Главное сегодня

Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Путин обратится с Посланием в присутствии 1300 приглашенных
В Госдуме рассказали, как будут защищать историческую память
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста
Вильфанд оценил теорию применения климатического оружия против России