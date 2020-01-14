Россияне снова зажгли в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Первой звездой очередного игрового дня признан форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Его команда одержала победу в дерби над "Айлендерс" - 6:2, а сам Артемий набрал 5 (2+3) очков. Человек перебрался в "Большое яблоко" всего полгода назад, а уже переписал или повторил кучу клубных рекордов разной степени важности. Вот и сейчас выяснилось, что Панарин выбил не менее трех очков в четвертой подряд домашней игре. До сих пор провернуть такое удавалось лишь одному игроку "Рейнджерс" - Энди Батгейту в сезоне 1961/1962, то есть очень давно.

Благодаря Панарину "Рейнджерс" уже в этом сезоне могут выйти в плей-офф

Достижение, конечно, довольно специфическое, но вполне себе штрих к общей картине. "Рейнджеры" не прогадали, когда летом подписали с Панариным семилетний контракт на 11,6 млн долларов в год, сделав парня из Коркино самым высокооплачиваемым россиянином из тех, что выступают нынче в НХЛ. Артемий отрабатывает эти деньги уже сейчас: с 67 (26+41) очками в 45 матчах он замыкает тройку лучших бомбардиров лиги, совсем немного отставая от результативной парочки из "Эдмонтона" Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Благодаря Панарину "Рейнджерс", считавшиеся командой на перспективу, уже сейчас борются за попадание в плей-офф.

"Самое удивительное, что при всей своей результативности Артемий не избегает оборонительных обязанностей. Это реально впечатляет", - не смог сдержать восхищения партнером защитник "Рейнджерс" Джейк Труба. Ну а сам форвард свои подвиги комментирует предельно лаконично: "Ничего нового. Я играю так же, как раньше. Просто стараюсь выкладываться на сто процентов, а там уж как пойдет".

Если Панарин пока в основном покушается на клубные вехи, то капитан "Вашингтона" Александр Овечкин уже давно тягается с историей всей лиги. В матче с "Каролиной" (2:0) он оформил дубль и был признан второй звездой дня. Но это мелочи. Важнее, к примеру, что Ови забил 109-й победный гол и по этому показателю вышел на шестое место, которое делит с Бренданом Шенаханом. Возглавляет список Яромир Ягр со 135 победными шайбами. Что касается общего снайперского зачета, в нем Овечкин с 686 голами переместился на 11-е место, обогнав знаменитого финна Теему Селянне. На очереди - Марио Лемье, у которого 690 шайб. Мало кто сомневается, что уже в этой "регулярке" Овечкин сумеет превзойти "Супермарио". А там и до других легенд рукой подать. Так, Стив Айзерман, занимающий девятое место, опережает Ови на шесть шайб, а Марк Мессье, идущий восьмым, - на восемь.

"Это будет исторический момент, - признался россиянин официальному сайту НХЛ. - Но я не собираюсь зацикливаться на этом. Для меня главное - играть с полной отдачей, делать то, что у меня получается. А дальше будет видно. Мне всегда забавно слышать, как меня сравнивают с тем или иным хоккеистом. Но я ценю, что меня ставят в один ряд с такими легендами".