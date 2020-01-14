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14.01.2020 13:02
Рубрика: Общество

В Лаосе обнаружено место падения внеземного объекта

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда ученых обнаружила на юго-востоке Лаоса кратер, образовавшийся около 800 тысяч лет назад в результате падения метеорита, одного из самых крупных в истории Земли.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывает Business Insider. В своей работе исследователи подробно описывают место, где, по их мнению, упал внеземной объект: вулканическое поле на юго-востоке Лаоса.

Фото: iStock
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Это событие произошло примерно 790 тысяч лет назад. Его следы до сих пор находят в Азии, Австралии и Антарктиде. Дело в том, что обломки метеорита были разбросаны по 10 процентам поверхности нашей планеты.

По оценкам ученых, в поперечнике этот внеземной объект достигал 1,9 км. Его остатки встречаются в наше время в виде "стеклянных капель", которые известны как тектиты. Само место падения метеорита исследователи безуспешно искали более века.

"Было предпринято очень попыток найти место удара, было высказано много предположений, его искали на огромной территории от северной Камбоджи до центрального Лаоса и даже южного Китая, а также от восточного Таиланда до Вьетнама", - говорит ведущий автор исследования Керри Сиех.

В новом исследовании команда доказывает, что ей удалось найти тот самый кратер. А также объясняет, почему его так долго не могли найти: по мнению авторов работы, кратер скрыт под землей.

Найти его помогли все те же тектиты. Их наибольшая плотность была обнаружена в Индокитае - полуострове, на котором расположены Камбоджа, Лаос и Вьетнам.

Ученые также подсчитали, что метеорит такого размера должен был оставить на Земле кратер шириной в полтора километра и глубиной в 90-95 метров. Такой след трудно не заметить. Однако известно, что ударные кратеры могут быть погребены под смещающимися тектоническими плитами.

К слову, исследователи изучили три древних кратера в Камбодже, центральном Лаосе и южном Китае. Но каждый из них оказался на десятки миллионов лет старше, чем тот, который они искали.

Но усилия не прошли даром. Ученые добрались до юга Лаоса и на плато Болавен обнаружили потоки лавы, соответствующие интересующему их возрасту. Извержения на этом плато площадью 6000 квадратных километров создали слой лавы глубиной 300 метров.

Фото: Toshifumi KITAMURA / AFP
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Такое вулканическое поле вполне способно скрыть ударный кратер. Руководствуясь такой логикой, исследователи сначала провели химический анализ и сравнили состав горных пород вулканического поля с составом тектитов. Они совпали.

Затем ученые измерили гравитационные поля на плато Болавен и вокруг него. Анализ полученных данных позволил найти подземную, эллиптическую область глубиной 90 метров, длиной 18 километров и шириной 13 километров. Именно в ней и была зафиксирована гравитационная аномалия.

Все это позволило исследователям заявить, что под слоем лавы обнаружен тот самый ударный кратер, который более столетия не могли найти.

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