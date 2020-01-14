Панарин и Овечкин стали лучшими игроками дня в НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин призван первой звездой игрового дня в НХЛ. Второй звездой дня стал Александр Овечкин из "Вашингтона".

Артемий Панарин в нынешнем сезоне стал тем игроком, которого "Рейнджерс" в последние годы очень не хватало. В матче против принципиальных соперников из "Айлендерс" россиянин забросил две шайбы и сделал три голевые передачи, став первым игроком клуба за последние 4 года, кому удалось сделать подобное. Такое достижение не осталось незамеченным и лидер "Рейнджерс" стал лучшим игроком дня.

За последние 40 лет только Панарину и Яромиру Ягру удавалось набирать за клуб 65 и более очков в 45 матчах сезона. Сейчас на счету россиянина 67 очков (26 шайб и 41 передача).

Второй звездой для стал лидер "Вашингтона" Александр Овечкин, отметившийся дублем в мате против "Каролины". Россиянин обошел по голам в регулярном чемпионате финна Теему Селянне (684 шайбы). На счету Овечкина стало 686. И финн в общении с болельщиками в соцсетях признался, что верит в россиянина, который может побить рекорд самого Уэйна Гретцки - 894 шайбы.

Третьей звездой дня стал страж ворот "Монреаля" Кэри Прайс, отразивший 31 бросок в матче против "Калгари", который его команда выиграла 2:0.