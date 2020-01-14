По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар

По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария". Данных о пострадавших нет.

Известно, что стрельба велась из реактивных систем залпового огня и что все ракеты разорвались в окрестностях лагеря. Американские военные пока никак случившееся не прокомментировали.

Это, к слову, не первая атака на базу. В начале января Эт-Таджи уже подвергалась обстрелу в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в городе Эль-Каим.