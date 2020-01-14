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14.01.2020 07:32
Рубрика: Власть

По инициативе России СБ ООН обсудит доклад ОЗХО о "химатаке" в Думе

Россия выступила с инициативой провести встречу Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума, произошедшем седьмого апреля 2018 года.

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Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский. По его словам, предлагается провести встречу по "формуле Арриа". Темой станет расследование инцидента миссией ОЗХО по установлению фактов. Заседание назначено на вторую половину дня 20 января, пишет ТАСС.

Напомним, сообщения о якобы применении химического оружия в сирийской Думе распространил ряд неправительственных организаций, включая "Белые каски". Чуть позже российские военные обследовали город, однако не обнаружили никаких следов использования химоружия. Доклад ОЗХО об этом инциденте был распространен в марте. В документе говорилось, что в Думе был использован токсичный химикат с хлором. Утверждалось, что цилиндры с веществом были сброшены с воздуха.

США, Великобритания и Франция без санкции Совбеза ООН 14 апреля нанесли массированный удар по Сирии, заявив, что это был ответ на предположительное применение химоружия в Думе. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет.

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Позже был обнародован новый документ за подписью эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждалось, что оба цилиндра с химическим веществом были размещены на месте атаки вручную, а не сброшены с воздуха. Эти выводы, подтвердившие версии Москвы и Дамаска о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад ОЗХО. МИД РФ раскритиковал этот доклад по сирийской Думе. По мнению российской стороны, он свидетельствует о попытках оправдать агрессию США, Британии и Франции в отношении Сирии.

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