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14.01.2020 18:12
Рубрика: В мире

Половина трудоспособных украинцев работают нелегально

Текст: Александр Саможнев

Почти половина украинцев трудоспособного возраста работает нелегально или же подрабатывает в других странах, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

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"Сегодня только 12,8 миллиона из 28,5 миллионов украинцев трудоспособного возраста работают легально", - цитирует министра телевидение "Громадське". По его словам, нелегальное трудоустройство является свидетельством того, что большинство граждан не защищено трудовым законодательством. Поэтому внесение изменений в Трудовой кодекс будет способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест.

Милованов озвучил также планы кабмина выйти в течении следующих пяти лет на показатели безработицы на уровне европейских стран. Однако для этого необходимо ввести максимально гибкое законодательство и разрешить все виды трудоустройства.

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