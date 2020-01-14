Половина трудоспособных украинцев работают нелегально

Почти половина украинцев трудоспособного возраста работает нелегально или же подрабатывает в других странах, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Сегодня только 12,8 миллиона из 28,5 миллионов украинцев трудоспособного возраста работают легально", - цитирует министра телевидение "Громадське". По его словам, нелегальное трудоустройство является свидетельством того, что большинство граждан не защищено трудовым законодательством. Поэтому внесение изменений в Трудовой кодекс будет способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест.

Милованов озвучил также планы кабмина выйти в течении следующих пяти лет на показатели безработицы на уровне европейских стран. Однако для этого необходимо ввести максимально гибкое законодательство и разрешить все виды трудоустройства.