Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на 2020 год

В плане перечислены 230 документов, которые власти предполагают подготовить и внести в Госдуму в нынешнем году и начале следующего года.
Однако документа о гарантированном пенсионном плане среди них нет.
Между тем, в плане значится ряд других законопроектов, касающихся пенсий. В частности, документы об усилении контроля за выплатой страховой и накопительной пенсий, об уточнении вопросов пенсионного обеспечения военнослужащих и о создании для граждан "удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение".