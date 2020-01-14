При участии прокуратуры выплачено более 20 млрд рублей долгов по зарплате

После вмешательства прокуроров полумиллиону работников по всей России было выплачено более 20 млрд рублей долгов по зарплате. Как заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на торжественном заседании, посвященном 298-й годовщине образования российской прокуратуры, это стало возможным благодаря ежедневному мониторингу рынка труда, который вели в прошлом году прокуроры.

Кроме того прокурорскими проверками, по его словам, были охвачены все сферы деятельности, которые имеют отношение к качеству и безопасности жизни людей. Также глава надзорного ведомства сообщил, что в области экономики в связи с неуплатой налогов, неправомерным использованием земель и госимущества по искам прокуроров в бюджет было взыскано свыше 17 млрд рублей. А еще прокурорам удалось добиться более эффективного расходования денег, выделенных из бюджета на выполнение 12 стратегически важных национальных проектов.