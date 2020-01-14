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14.01.2020 13:20
Рубрика: Власть

При участии прокуратуры выплачено более 20 млрд рублей долгов по зарплате

Текст: Иван Егоров
После вмешательства прокуроров полумиллиону работников по всей России было выплачено более 20 млрд рублей долгов по зарплате. Как заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на торжественном заседании, посвященном 298-й годовщине образования российской прокуратуры, это стало возможным благодаря ежедневному мониторингу рынка труда, который вели в прошлом году прокуроры.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Юрий Чайка рассказал о главной задаче прокуратуры

Кроме того прокурорскими проверками, по его словам, были охвачены все сферы деятельности, которые имеют отношение к качеству и безопасности жизни людей. Также глава надзорного ведомства сообщил, что в области экономики в связи с неуплатой налогов, неправомерным использованием земель и госимущества по искам прокуроров в бюджет было взыскано свыше 17 млрд рублей. А еще прокурорам удалось добиться более эффективного расходования денег, выделенных из бюджета на выполнение 12 стратегически важных национальных проектов.

Власть Безопасность Правоохранительная система Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура

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