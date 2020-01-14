Приказ 30 июня 1941 года. 12.45

Командующие фронтом и авиацией повторяли приказ снова и снова - чтобы поняли наверняка

Всем соединениям ВВС западного фронта. немедленно всеми силами, эшелонированно, группами уничтожать танки и переправы в районе Бобруйска

Павлов. Таюрский

Через предпоследнюю из крупных водных преград на московском стратегическом направлении. Их там всего две - Березина и Днепр...

"Немедленно передавайте всем..."

30 июня 1941 года около 12.45 командующий Западным фронтом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов и командующий ВВС фронта генерал-майор авиации Андрей Иванович Таюрский отдают по телеграфу спешный приказ:

"Всем соединениям ВВС Западного фронта. Немедленно, всеми силами, эшелонированно, группами уничтожать танки и переправы в районе Бобруйска.

Павлов. Таюрский1".

Вслед за этой связисты с голубыми петлицами принимают еще одну телеграмму - звучащую буквально как SOS:

"Приказ передать командирам 42, 52, 47 [авиадивизий. - Авт.], 3 ак дд [авиакорпуса дальнего действия. - Авт.], 1 и 3 тап [тяжелобомбардировочных авиаполков. - Авт.], это помимо 3 ак дд. Всем частям, которые размещены на аэродромах Боровское, Шаталово, Шайковка, Смоленск и другие. Немедленно передавайте всем. Исполнение доложить сюда, кому, когда передано"1.

В этих строчках - если не отчаяние, то смертельная тревога.

42-я и 52-я дальнебомбардировочные авиадивизии (в отличие от 47-й смешанной) и оба ТАПа входили в состав 3го корпуса дальнебомбардировочной авиации (он же "3 АК ДД"). Но приказ передают и им - напрямую, через голову комкора!

"Части, которые размещены на аэродромах Боровское, Шаталово, Шайковка, Смоленск" - это полки тех же дивизий и те же ТАПы, что перечислены в телеграмме строкой выше. Но их упоминают еще и еще раз!

Чтобы все поняли наверняка! НЕМЦЫ ПЕРЕХОДЯТ БЕРЕЗИНУ!

Генерал-полковник танковых войск Дмитрий Григорьевич Павлов и генерал-майор авиации Андрей Иванович Таюрский.

Днем и без прикрытия

Наряду с двухмоторными ДБ-3, ДБ-3ф и СБ днем 30 июня на Бобруйск ушли - с аэродрома Шайковка в нынешней Калужской области - и шесть четырехмоторных воздушных кораблей ТБ-3Р из 3-й эскадрильи 3го тяжелобомбардировочного авиаполка - огромные, угловатые, неуклюжие и давно устаревшие машины.

На высоте 1000 метров - с которой они бомбили в тот день - они развивали не более 220 километров в час, а "Мессершмитты-109Ф-2" - 5152. Четыре маломощных 7,62-мм пулемета ШКАС от "мессеров" тоже спасти не могли.

Не зря до 30 июня 3-й полк работал только ночью - когда не страшны истребители. Да и 30-го командир 3-го корпуса дальнебомбардировочной авиации, полковник Николай Семенович Скрипко приказал полку вылететь только в ночь на 1 июля.

Бомбить будем здесь! Июль 1941 года. Фото: РИА Новости

Но комполка, полковник Степан Константинович Зарянский, успел уже получить - через голову комкора! - приказ Павлова и Таюрского, где значилось: "немедленно"...

И шесть кораблей успел отправить днем, около 16.15. Так, что над целью они оказались тоже засветло - около 18.003.

"Мы возмущались, почему днем, - вспоминал один из командиров этих кораблей. - Нам обещали прикрытие"4.

Но и его не дали.

Штаб ВВС фронта так и не отдал приказ 43-й истребительной авиадивизии...

Все шесть ушедших ТБ-3Р участвовали в знаменитых Белорусских маневрах 1936 года - где, выбрасывая парашютный десант, они тоже шли к цели днем и без истребительного прикрытия. И то, что на войне они будут сбиты, предсказал еще отчет штаба Белорусского военного округа о маневрах от 18 мая 1937 года5...

Подготовка ТБ-3 к ночному вылету.

Приказ есть приказ

У Березины ТБ-3Р попали под многослойный зенитный огонь. "Снаряды при взрыве ослепляли глаза, и лицом ощущался теплый воздух"6...

Тем не менее "возмущавшиеся, почему днем", командиры кораблей - 32-летний капитан Георгий Васильевич Прыгунов, 31-летний лейтенант Арсен Галустович Хачатуров, 30-летние капитан Иван Петрович Красиев и старший лейтенант Михаил Васильевич Глаголев, 29-летний старший лейтенант Тихон Иванович Пожидаев и 27-летний лейтенант Александр Федорович Тырин - продолжали идти к цели.

Доворачивали корабли по командам смотревших в бомбовый прицел штурманов.

После первого захода шли на второй.

И штурманы сбросили все ФАБ-250 и ФАБ-500 туда, куда было приказано, - на переправу через Березину и на танки и автоколонны южнее и западнее Бобруйска.

Но при отходе на "шестерку" накинулись "мессершмитты" 8-й эскадрильи III группы 51-й истребительной эскадры - питомцы знаменитого аса, "Фати" ("Бати") Вернера Мёльдерса.

"Небо ясное, ни одного облачка. Видимость великолепная, когда напали истребители, видно было улыбающиеся физиономии фрицев"7.

В. Руденко. Тяжелый бомбардировщик ТБ-3.

Хроника тяжелого бомбардировщика

Командир 8й эскадрильи 23летний обер-лейтенант Готфрид Шлитцер, 27летний обер-лейтенант Фриц Штендель и унтер-офицеры Карл Виллиус (21 года от роду) и Герхард Вилле подожгли четыре из шести ТБ-3Р за четыре минуты. Ни протектированных бензобаков, ни внутренней герметизации на старых гигантах не было...

И между 18.25 и 18.28[8] капитану Прыгунову пришлось посадить горящий ТБ-3Р на вынужденную, а корабли Пожидаева, Тырина и Хачатурова рухнули наземь.

В 18.30 командир II группы 51й эскадры, австриец венгерского происхождения капитан Йозеф Фёзё повредил корабль своего ровесника капитана Красиева...

Из 24 человек экипажей упавших ТБ-3Р погибли или пропали без вести 16.

НЕБО ЯСНОЕ, НИ ОДНОГО ОБЛАЧКА. ВИДИМОСТЬ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, КОГДА НАПАЛИ ИСТРЕБИТЕЛИ, ВИДНО БЫЛО УЛЫБАЮЩИЕСЯ ФИЗИОНОМИИ ФРИЦЕВ. Младший сержант Андрей Корень

Остальные сумели выброситься с парашютом - когда пламя уже "лезло в рот и в нос"9, вырываясь из фюзеляжа через открытую пилотскую кабину. Помогая друг другу. Ведь "что значит - выпрыгнуть из самолета, потерявшего управление? - уточнял полвека спустя Константин Павлович Иконников, трижды покидавший с парашютом горящие ДБ-3 и Ил-4. - Вот представь себе - с высоты летит трамвай, ты находишься на одном конце его, а в другом конце - дверь, через которую надо выпрыгнуть. До этой двери надо еще добраться - ведь все кружится, все летит навстречу..."10

И тяжелораненый, с раздробленной костью левой руки, второй пилот экипажа Пожидаева младший сержант Сергей Максимов тащил из штурманской кабины тяжело раненного в лицо штурмана старшего лейтенанта Петра Гаврюка.

Вытащить не смог - но его подменил тяжелораненый же борттехник, воентехник 1 ранга Андрей Тарасов. Он же и вытолкнул штурмана из горящего и падающего корабля - дернув предварительно за кольцо его

парашюта...

class="article-img article-img_fullwidth" draggable="true" style="width: 100%;" islongread="true" contenteditable="false">

P.S. Без истребительного прикрытия ушли днем на Бобруйск и бомбардировщики других частей. Военный корреспондент Константин Симонов - рассказавший потом об этом в романе "Живые и мертвые" и в "Разных днях войны" - наблюдал гибель как ТБ-3Р Тырина и Пожидаева, так и шести ДБ-3ф (принятых им за ТБ-3) из 212-го дальнебомбардировочного авиаполка...

Всего, выполняя приказ, под Бобруйском 30 июня 1941 года погибли 52 дальних и тяжелых бомбардировщика11 - и как минимум около десятка фронтовых (СБ и Пе-2).

ОКОПНАЯ ПРАВДА

В Уставе вначале было написано так: "Военнослужащий обязан выполнять все указания и приказы командира, кроме явно преступных". А потом формулировку "кроме явно преступных" убрали, потому что тот, кто выполняет приказ, далеко не всегда знает общие цели и задачи.

Григорий Гарвиш, старший сержант, командир пулеметного расчета

1. Цит. по: Скрипко Н.С. По целям ближним и дальним. М., 1981. С. 94; см. также: Симонов К. Сто суток войны. Смоленск, 1999. С. 336, 338.

2. См.: Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР до 1938 года. М., 1978. С. 428-429; Павлов А. Самый опасный враг // Авиамастер, 2002. N 7. С. 47.

3. Сергиенко А.М. История 23-го Белгородского Краснознаменного авиационного полка дальнего действия. Белгород, 2013. С. 112, 113.

4. Цит. по: Там же. С. 118.

5. РГВА. Ф. 31983. Оп. 2. Д. 215. Л. 17.

6, Цит. по: Сергиенко А.М. Указ. соч. С. 115.

7. Цит. по: Там же. С. 118.

8. Жирохов М.А. Большое небо дальней авиации. Советские дальние бомбардировщики в Великой Отечественной войне. 1941 - 1945. М., 2014. С. 81-82.

9. Цит. по: Сергиенко А.М. Указ. соч. С. 115.

10. Цит. по: Раткин В. Боевые друзья // Мир Авиации, 1994. N 1. С. 32.

11. Исаев А.В. Неизвестный 1941. Остановленный блицкриг. М., 2012. С. 292.