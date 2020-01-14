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14.01.2020 13:37
Рубрика: Власть

Приоритетом для Госдумы станет защита исторической памяти

Текст: Татьяна Замахина
Открывая весеннюю сессию Госдумы, ее председатель Вячеслав Володин поручил сделать защиту исторической памяти о Второй мировой войне приоритетом в работе депутатов.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Поручение дано профильным комитетам Госдумы - по международным делам, образованию и науке, культуре, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Кроме того, приоритет также поставлен для делегаций Госдумы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблее ОБСЕ и других межпарламентских структурах.

Фото: REUTERS
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Глава нижней палаты, открывая пленарное заседание, подробно объяснил, почему важно защищать историческую память, подключив для этого "парламентское измерение".

Дело в том, что ряд "слабых и лживых политиков" не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над "коричневой чумой".

- Одни пытаются навязать миру ложное представление о событиях того времени, другие трусливо молчат, - отметил спикер. - Именно с их молчаливого согласия неонацисты разрушают могилы наших солдат.

Нельзя позволить "оскорблять тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма", уверен Вячеслав Володин. Польские власти, подчеркнул также он, должны извиниться за антисемитскую политику страны в 1930-е годы.

- Именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные разных национальностей, - заявил политик. Большому количеству концлагерей, уверен он, "способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны, которая подогревала антисемитские настроения в обществе и создавала почву для последующего геноцида и холокоста".

Фото: Corbis/Getty Images
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- Давайте здесь проявим позицию и потребуем от нынешнего руководства Польши извинений за то, что происходило на территории Польши в предвоенные годы, и то, что происходит сегодня, - призвал спикер Госдумы.

При этом он считает, что руководителям современной Польши "прежде чем делать заявления, необходимо знать, какой ценой была завоевана свобода для польского народа". "Ценою полумиллиона жизней советских солдат и офицеров. А сколько еще умерло после ранений?!" - заявил Володин.

Напомним, что сейм Польши 9 января принял резолюцию, в которой выступил против "перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши". Как утверждают польские парламентарии, ответственность за начало Второй мировой войны лежит на двух державах - Германии и Советском Союзе.

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