Приоритетом для Госдумы станет защита памяти о войне

В Госдуме открылась весенняя сессия. Председатель Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании, заявил о необходимости сделать защиту исторической памяти о Второй мировой войне приоритетом в работе депутатов.

Поручение дано профильным комитетам Госдумы по международным делам, образованию и науке, культуре, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Кроме того, приоритет также поставлен для делегаций Госдумы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблее ОБСЕ и других межпарламентских структурах.

- Для нас всегда было важно, чтобы не переписывалась история, не искажалась правда о войне. Есть факты, которые неизменны, - подчеркнул Володин, назвав недопустимыми попытки политиков ряда стран переписать историю в своих интересах.

Напомним, что сейм Польши 9 января принял резолюцию, в которой ответственность за начало Второй мировой войны была возложена на Германию и Советский Союз. Вячеслав Володин в связи с такого рода заявлениями призвал руководство Польши помнить, какой ценой была завоевана свобода для польского народа. "Ценою полумиллиона погибших советских солдат и офицеров. А сколько еще умерло от ран!" - сказал он. Политик при этом сослался на рассекреченную недавно справку Министерства обороны РФ о потерях советской армии в период освобождения Польши. Согласно документу в боях принимали участие 3 млн 246 тыс. советских солдат и офицеров и около 80 тыс. солдат и офицеров Первой армии Войска Польского. Погибли 477 тыс. 295 солдат и офицеров Красной армии, более 1 млн 636 тыс. были ранены.

Вячеслав Володин также порекомендовал польским политикам ознакомиться со словами президента США Франклина Рузвельта о вкладе советских войск в борьбу с фашистской Германией. Он зачитал его заявления, сделанные в 42-м году: "На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили - и продолжают уничтожать - больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые".

Вячеслав Володин назвал недопустимыми попытки политиков ряда стран переписать историю в своих интересах

Он подчеркнул, что политики, которые в Польше и других странах принимают решения, искажающие историю, должны выучить слова Рузвельта наизусть. На деле же ряд "слабых и лживых политиков" не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над "коричневой чумой", заявил глава нижней палаты. "Одни пытаются навязать миру ложное представление о событиях того времени, другие трусливо молчат, - отметил спикер. - Именно с их молчаливого согласия неонацисты разрушают могилы наших солдат".

Нельзя позволить "оскорблять тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма", уверен Володин. Польские власти, подчеркнул также он, должны извиниться за антисемитскую политику страны в 1930-е годы. "Именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти", - заявил политик. Большому количеству концлагерей, уверен он, "способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны". "Давайте здесь проявим позицию и потребуем от нынешнего руководства Польши извинений за то, что происходило на территории Польши в предвоенные годы, и то, что происходит сегодня", - призвал спикер Госдумы.

Как позже рассказал журналистам председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, делегация России в ПАСЕ на предстоящих сессиях намерена активно поднимать эту тему. Возможно, парламентарии РФ предложат проект соответствующей резолюции. Говоря о внутренней повестке, Вячеслав Володин назвал приоритетом для депутатов реализацию Послания президента Федеральному Собранию. Для того чтобы полностью выполнить все задачи от президента, будет создана специальная рабочая группа.