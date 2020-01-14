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14.01.2020 20:10
Рубрика: Власть

Войдут в историю

Приоритетом для Госдумы станет защита памяти о войне
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
В Госдуме открылась весенняя сессия. Председатель Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании, заявил о необходимости сделать защиту исторической памяти о Второй мировой войне приоритетом в работе депутатов.
Вячеслав Володин призвал парламентариев сосредоточиться на реализации Послания президента и защищать историческую правду. Фото: РИА Новости Вячеслав Володин призвал парламентариев сосредоточиться на реализации Послания президента и защищать историческую правду. Фото: РИА Новости
Вячеслав Володин призвал парламентариев сосредоточиться на реализации Послания президента и защищать историческую правду. Фото: РИА Новости

Поручение дано профильным комитетам Госдумы по международным делам, образованию и науке, культуре, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Кроме того, приоритет также поставлен для делегаций Госдумы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблее ОБСЕ и других межпарламентских структурах.

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
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- Для нас всегда было важно, чтобы не переписывалась история, не искажалась правда о войне. Есть факты, которые неизменны, - подчеркнул Володин, назвав недопустимыми попытки политиков ряда стран переписать историю в своих интересах.

Напомним, что сейм Польши 9 января принял резолюцию, в которой ответственность за начало Второй мировой войны была возложена на Германию и Советский Союз. Вячеслав Володин в связи с такого рода заявлениями призвал руководство Польши помнить, какой ценой была завоевана свобода для польского народа. "Ценою полумиллиона погибших советских солдат и офицеров. А сколько еще умерло от ран!" - сказал он. Политик при этом сослался на рассекреченную недавно справку Министерства обороны РФ о потерях советской армии в период освобождения Польши. Согласно документу в боях принимали участие 3 млн 246 тыс. советских солдат и офицеров и около 80 тыс. солдат и офицеров Первой армии Войска Польского. Погибли 477 тыс. 295 солдат и офицеров Красной армии, более 1 млн 636 тыс. были ранены.

Вячеслав Володин также порекомендовал польским политикам ознакомиться со словами президента США Франклина Рузвельта о вкладе советских войск в борьбу с фашистской Германией. Он зачитал его заявления, сделанные в 42-м году: "На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили - и продолжают уничтожать - больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые".

Вячеслав Володин назвал недопустимыми попытки политиков ряда стран переписать историю в своих интересах

Он подчеркнул, что политики, которые в Польше и других странах принимают решения, искажающие историю, должны выучить слова Рузвельта наизусть. На деле же ряд "слабых и лживых политиков" не могут смириться с ролью Советского Союза в победе над "коричневой чумой", заявил глава нижней палаты. "Одни пытаются навязать миру ложное представление о событиях того времени, другие трусливо молчат, - отметил спикер. - Именно с их молчаливого согласия неонацисты разрушают могилы наших солдат".

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Нельзя позволить "оскорблять тех, кто ценою своей жизни спас человечество от фашизма", уверен Володин. Польские власти, подчеркнул также он, должны извиниться за антисемитскую политику страны в 1930-е годы. "Именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти", - заявил политик. Большому количеству концлагерей, уверен он, "способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны". "Давайте здесь проявим позицию и потребуем от нынешнего руководства Польши извинений за то, что происходило на территории Польши в предвоенные годы, и то, что происходит сегодня", - призвал спикер Госдумы.

Как позже рассказал журналистам председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, делегация России в ПАСЕ на предстоящих сессиях намерена активно поднимать эту тему. Возможно, парламентарии РФ предложат проект соответствующей резолюции. Говоря о внутренней повестке, Вячеслав Володин назвал приоритетом для депутатов реализацию Послания президента Федеральному Собранию. Для того чтобы полностью выполнить все задачи от президента, будет создана специальная рабочая группа.

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