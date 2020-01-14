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14.01.2020 17:35
Рубрика: Общество

Древняя звезда помогла раскрыть тайну происхождения Млечного Пути

Текст: Денис Передельский

Международная команда ученых во главе со специалистами из Бирмингемского университета (Великобритания) применила новый подход к изучению древней яркой звезды под названием ν Indi и установила, что эта звезда содержит окаменелые следы столкновения Млечного Пути с соседней галактикой Гайя-Энцелад. Выяснилось, что оно произошло от 11 до 13 миллиардов лет назад.

Полный отчет об открытии опубликован в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывается на сайте Бирмингемского университета. Ученые изучили звезду под названием ν Indi. Это единственная яркая звезда в созвездии Индеец. Исследователи решили использовать ее как "космическую окаменелость".

Фото: Virtual Telescope Masi
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Они применили принципиально новый метод анализа, который помог уточнить возраст древней катастрофы. В 2018 году при помощи данных со спутника Европейского космического агентства Gaia астрономы установили, что не менее 10 миллиардов лет назад Млечный Путь столкнулся с меньшей по размеру, но довольно крупной галактикой Гайя-Энцелад (Gaia-Enceladus).

В новом исследовании ученые использовали данные, полученные со спутников и наземных телескопов. Также были изучены данные так называемого охотника за экзопланетами Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Благодаря этому астрономам удалось уточнить возраст ν Indi. Исследователи установили, что эта звезда родилась в глубокой древности. Столкновение галактик изменило ее движение. Произошло это как минимум на один миллиард лет раньше, чем считалось до сих пор.

Астрономы предложили два сценария. Согласно первому из них слияние галактик началось около 11,6 миллиарда лет назад. Впрочем, вероятность этого ученые сами же оценили в 68 процентов.

Второй сценарий предполагает, что столкновение галактик началось 13,2 миллиарда лет назад. В пользу этого варианта и склоняются ученые, поскольку в данном случае вероятность оценена уже в 95 процентов.

"Поскольку на движение ν Indi повлияло столкновение галактик, то оно должно было произойти после того, как звезда сформировалась, - считает Билл Чаплин, профессор астрофизики Бирмингемского университета и ведущий автор исследования. - Мы смогли использовать астеросейсмически детерминированный возраст, чтобы получить новые данные о том, когда произошло это событие".

Соавтор работы доктор Тед Макерет добавил: из галактики Гайя-Энцелад пришло так много звезд, что это оказало большое влияние на эволюцию Млечного Пути.

"Эта тема сейчас является очень горячей в астрономии, - говорит Макерет. - И наше исследование является важным шагом к пониманию того, когда именно произошло столкновение галактик".

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