Путин призвал Счетную палату контролировать нацпроекты

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников Счетной палаты с юбилеем - 25-летием ведомства. Глава государства встретился в Кремле с главой СП РФ Алексеем Кудриным, который рассказал о работе по повышению эффективности госкомпаний.

Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что Счетная палата будет шире смотреть на проблемы, которыми занимается. А именно - контролировать исполнение нацпроектов. "Знаю, что в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами, но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения", - обозначил свою позицию президент.

"За последние 10 лет система финансового контроля существенно обновилась", - отметил Кудрин. И теперь Счетная палата смотрит еще и на исполнимость и результативность выполнения стратегических целей страны и национальных проектов, подтвердил он. Ведомство работает по-новому: "Не просто проверили, выдали замечания и забыли или просто дождались, когда эти замечания будут исполнены", - пояснил глава СП РФ. "Мы определили стратегические темы, самые проблемные для страны, которыми занимаемся на протяжении одного-двух лет в течение нескольких проверок", - заметил он.

Одна из таких острых тем - обеспечение жильем детей-сирот. "Сегодня 170 тысяч детей-сирот не обеспечены жильем, уже имеющих на это право. Мы сделали предложение, не первый раз обратились в правительство, и с правительством, наконец, выработали предложение для решения этой проблемы в течение нескольких лет", - сообщил докладчик. "Или, например, проблема незавершенного строительства. До прошлого года объем незавершенного строительства в стране рос....Сейчас с правительством дорабатываем предложения по инвентаризациям и исправлению ситуации", - привел примеры Кудрин.

Глава Счетной палаты также коснулся вывоза сырого леса. "Мы проанализировали всю цепочку от вырубки до экспорта и выявили ряд проблем, в том числе в таможенных органах по порядку декларирования этого леса. Эти нарушения мы отправили в правоохранительные органы", - заявил он. "Сейчас обсуждаем вопрос введения в оборот земель, которые пустуют или по которым не разграничены права собственности. Такие предложения вы подписали в поручении правительству. Правительство вырабатывает сейчас программу", - уточнил Кудрин.

"На ближайшие годы мы к таким проблемам, которые будем мониторить на постоянной основе, добавляем работу по эффективности госкомпаний, госкорпораций", - продолжил докладчик. "В ближайшее время мы будем по-прежнему, как и раньше смотреть "Росатом", Росавтодор, РЖД, но добавится и "Ростех", "Газпром", "Роснефтегаз". Это наши ориентиры - сделать госкомпании более эффективными для нашей современной экономики", - подчеркнул он.

"Например, часто говорят, что мы выявляем нарушения на сотни миллиардов, но, как правило, это не чисто хищения, это нарушения бухгалтерского учета", - уточнил Кудрин. "Неэффективность", - заметил президент. "Да. Это нарушения порядка закупок. Мы этим тоже будем заниматься и будем продолжать, но акцент на системных вопросах, которые нужно изменить", - заключил он.