Ученые нашли в метеорите звездную пыль древнее Солнца

Группе ученых из США, Швейцарии и Австралии удалось определить возраст частиц звездной пыли, извлеченных из метеорита Мерчисон, упавшего в районе Австралии в 1969 году.

Выяснилось, что образованы они были задолго до возникновения Солнечной системы, в период усиленного звездообразования. Их возраст - более пяти миллиардов лет, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences. Напомним, возраст Солнца составляет примерно 4,6 миллиарда лет, Земли - 4,5 миллиарда.

Межзвездная пыль является важным компонентом нашей галактики. Он влияет на звездообразование, а также на тепловую и химическую эволюцию галактики. Хотя пыль составляет менее одного процента массы межзвездной среды, она является ключевым компонентом звезд и обитаемых планетных систем, что может помочь узнать больше об их составе и жизненном цикле.

Доступные человеку метеориты также состоят из этой пыли. В некоторых из них (всего в пяти процентах от общего количества упавших на Землю метеоритов) можно обнаружить микроскопические твердые частицы межзвездного вещества, содержащегося в межзвездном газе еще до образования Солнца. Их называют предсолярные зерна. Ученые считают, что это единственные доступные сегодня человеку материальные свидетельства периода, предшествовавшего Солнечной системе.

Именно такие зерна, в количестве 40 штук, удалось выделить ученым из Мерчисонского метеорита. Информацию о составе, структуре и размерах межзвездной пыли можно получить с помощью астрономических спектроскопических наблюдений, а с помощью более сложных моделей оценить и продолжительность жизни пыли. Большинство этих моделей в настоящее время предсказывают среднее время жизни межзвездных зерен порядка 100 миллионов лет. Однако встречается и более длительное время выживания до миллиардов лет.

Датировка межзвездной пыли непосредственно астрономическими методами оказалась невозможна. С помощью распада долгоживущих радиоактивных нуклидов - тоже, из-за неизвестного начального изотопного состава. Поэтому ученые использовали данные о времени воздействия на зерна космических лучей - потоки частиц высокой энергии, летящих через нашу галактику и проникающих в твердое вещество. При взаимодействии с этими лучами образуются новые элементы, и чем дольше зерна экспонируются, тем больше этих элементов в них образуется.

В итоге исследователи пришли к выводу, что они получили самые старые твердые материалы из когда-либо найденных. Большинство предсолярных зерен имели возраст от 4,6 до 4,9 миллиарда лет, но некоторые достигали 5,5 миллиарда лет. Это говорит о том, что период активного звездообразования происходил в нашей галактике пять-семь миллиардов лет назад.