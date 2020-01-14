Главные финансовые документы регионов Черноземья можно назвать сбалансированными и выверенными до последней копейки. На заседаниях областных законодательных собраний, пожалуй, как никогда прежде, перед голосованием за бюджет депутаты и чиновники подробно разбирали даже самые мелкие статьи расходов. Любопытно, что, наряду с критикой скудных источников доходов, впервые прозвучали мнения, что расчет на федеральные субсидии не должен помешать пополнению казны другими способами. При этом нельзя забывать о социальной направленности - где-то можно лишиться потенциальных доходов, но при этом повысить качество жизни людей. Так или иначе, главные финансовые документы стали отражением тех перемен, которые уже произошли в черноземных субъектах, и тех, что еще предстоит почувствовать в наступившем году.

Никакого профицита

Обсуждая проекты главных финансовых документов, в регионах, так или иначе, сравнивали их с бюджетами-2019. Документы на 2020 год видятся более позитивными, несмотря на отказ от профицита, как бывало в минувшем году. При этом и депутаты, и чиновники финансового блока в пяти регионах подчеркнули: такой подход представляется всем более реалистичным. Эксперты обратили внимание и на такой момент: если бюджеты и принимаются с дефицитом, то разрыв между доходной и расходной частями не так уж велик - в прошлые годы процентное соотношение дефицита к объему собственных доходов доходило и до критических отметок. Теперь же источники пополнения дефицитной части известны, а финансисты в них более уверены.

Только в Орловской области на первом этапе утверждения решили сохранить равенство доходов и расходов, сложившихся на уровне чуть выше 36,3 миллиарда рублей. Это самый маленький по объему бюджет в Черноземье. Однако специалисты предостерегают от таких сравнений: важна не наполняемость казны, а то, насколько высока обеспеченность средствами каждого жителя. В Орловской области, где проживает свыше 700 тысяч человек, этот показатель немногим ниже, чем в соседней Курской области, где доходная часть казны в нынешнем году уже превышает 63 миллиарда рублей.

По-прежнему самым объемным остается воронежский бюджет: его доходная часть - свыше 123,6 миллиарда рублей. Затем идет белгородская казна, доходы которой сложились в сумме 101 миллиарда рублей.

Близкими по этому показателю, а также и по уровню бюджетной обеспеченности каждого жителя, стали Курская и Липецкая области, численность населения которых сейчас незначительно отличается. Так, доходы липецкой казны сформировались в сумме 66.1 миллиарда рублей. В соседней Тамбовской области рассчитывают, что бюджет на предстоящий год наполнится как минимум до 47,6 миллиарда рублей.

Ищите налоги

Основную долю поступлений в казну, как и раньше, обеспечивает налог на прибыль предприятий и организаций, однако все весомее становится и "вес" налога на доходы физических лиц. Рост акцизов на топливо и алкоголь тоже позитивно отразился на доходной части главных финансовых документов. К примеру, курской казне это добавило свыше полумиллиарда рублей.

Однако депутаты в некоторых регионах считают, что казна наполняется недостаточно. Было сказано о том, что на местах власти недостаточно усердно работают над взысканием налогов, не всегда видят налоговую базу, а также по-прежнему допускают уход потенциальных поступлений в серую зону. Однако звучали и другие тезисы. Так, на заседании Курской облдумы обратили внимание на поправки перед окончательным чтением бюджета: как и в большинстве соседних регионов, они были связаны с уточнением объема субсидий из федерального центра. Депутаты посчитали, что финансовая поддержка области могла бы быть и более существенной. Народные избранники напомнили о том, что в финансировании нуждается социальная сфера - в регионе 2020 год объявлен Годом здоровья, да только материально эти мероприятия, по мнению депутатов, обеспечены слабовато.

Бюджеты принимаются с дефицитом, но разрыв между доходами и расходами не так уж велик

Председатель заксобрания Николай Жеребилов, выслушав коллег, напомнил, что в прошлом году на аналогичном заседании все сидящие в депутатских креслах обсуждали доходную часть в 54 миллиарда.

- А теперь мы рассматриваем проект закона, где доходы на девять миллиардов выше, - подчеркнул спикер. - Кроме того, в течение года бюджет будет корректироваться.

На поступлениях из федерального центра заострили внимание и в столице Черноземья - Воронеже. В заксобрании поддержку центра назвали беспрецедентной - она составит свыше 36 миллиардов рублей. Спикер регионального парламента Владимир Нетесов отметил, что это стало возможным лишь благодаря готовности области к софинасированию большинства федеральных программ: так, на "Развитие здравоохранения" здесь заложили на 7,5 миллиарда рублей больше, чем годом ранее, на образование - на 1,2 миллиарда, на соцподдержку граждан - на 2,1.

Впрочем, бюджетные показатели улучшились во всех регионах Черноземья. Однако все опять же сошлись во мнении: важно не только получать, но и расходовать бюджетные средства эффективнее.

Зарплаты - выше!

Акцент в обсуждении расходной части главного финансового документа в каждой области сделан на реализации национальных проектов и исполнении президентских указов. Стоит подчеркнуть, что последние поправки в каждый документ были сделаны по инициативе депутатского корпуса, куда они, в свою очередь, поступили от жителей.

Значительные суммы выделят на повышение зарплат бюджетникам - как "указным", так и "неуказным". Так, для белгородских учителей средняя зарплата будет увеличена в полтора раза: ее уже подняли на 25 процентов с 1 сентября минувшего года. Очередное увеличение - на 20 процентов - пройдет ровно через год.

- Таким образом, средняя зарплата школьных учителей за 2020 год составит 40 750 рублей, - отметил замглавы региона, курирующий финансовый блок, Владимир Боровик. - При этом с 1 сентября 2020 года она достигнет 45 850 рублей.

Денег никогда не бывает много, но надо жить по средствам

Он обратил внимание и на тот факт, что в бюджете на предстоящую трехлетку предусмотрено и повышение зарплат мастерам производственного обучения и преподавателям в техникумах и колледжах. Эту проблему не раз поднимали на профильных совещаниях: растет конкурс абитуриентов в белгородские ссузы, некоторые учебные заведения возводят новые корпуса - таков приток студентов - а зарплата педагогов там оставляет желать лучшего. Теперь ситуация будет постепенно исправляться.

В Липецкой области акцентировали внимание на здравоохранении: спикер регионального заксобрания Павел Путилин отметил, что расходы на отрасль в целом вырастут - ради повышения качества медуслуг. В целом, "указные" категории работников ждет увеличение должностных окладов на 5,8 процента. Средняя зарплата после этого должна превысить 31 тысячу рублей, а из казны на эти цели придется выделить свыше 730 миллионов. В целом, "зарплатные" расходы превысят в Липецкой области миллиард рублей: помимо названных категорий сотрудников повышение ждет младших воспитателей и помощников воспитателей. Уже с 1 января рост составит 10 процентов, а с 1 июля прибавят еще столько же.

Приоритеты регионов в развитии социальной сферы отражаются в главных финансовых документах как в зеркале. Так, самой затратной частью в белгородской казне в нынешнем году стало образование - и не только из-за роста зарплат педагогам. Региональный проект "Доброжелательная школа" предполагает создание комфортного микроклимата в каждом учебном заведении, однако на теперь 23 опорные школы будут содержаться за областные средства. Кроме того, немалые суммы направят и на создание регионального центра для одаренных детей и мобильный технопарк.

Примечательно, что обсуждение бюджетных статей буквально в каждом регионе сопровождалось спорами как раз об эффективности мер финансовой поддержки социальной сферы. В нынешнем году, как никогда прежде, в регионах то и дело вспоминали об опыте соседей. Так, орловские депутаты заявили о том, что программа "Земский доктор" у них попросту не работает, констатировав, что медики не хотят ехать в глубинку. Однако у соседей - не так, отметили народные избранники, не уточнив, какой регион имеют ввиду.

Впрочем, даже в Липецкой области, где еще в середине прошлого года предложили дополнительный миллион для земских врачей, заложенные в казне 25 миллионов рублей не были исчерпаны. В нынешнем году там продолжат финансирование программы, которая стала набирать обороты, однако наряду с этим особое внимание уделили "бюджету развития" региона - статьям расходов на инфраструктуру, благоустройство поддержку малого бизнеса и все то, без чего жизнь ни на селе, ни в городе нельзя считать комфортной.

Инфраструктурный минимум

Павел Путилин отметил, что акцент в нынешнем году будет сделан на социальную и инженерную инфраструктуру муниципалитетов.

- Они получат еще больше отремонтированных дорог, поликлиник, школ, детских садов, ФАПов, Домов культуры, спортивных объектов,- отметил спикер.

Более миллиарда направят только на строительство новых школ: в них нуждаются в микрорайоне "Европейский" областногоцентра, в селе Пятницкое Измалковского района, райцентре Усмань. Свыше 400 миллионов рублей потратят на ясли. На сельские ФАПы направят свыше 160 миллионов. Примечательно, что на спортсооружения и развитие физкультуры и спорта в целом в казне заложили 1,8 миллиарда рублей, причем половина этих средств пойдет именно на строительство.

Планы дорожного строительства в каждом регионе пока полностью не раскрывают: на эти цели ждут федеральных средств, при этом учитывая ошибки прошедшего строительного сезона. В Курской области, к примеру, ожидают, что дорожный фонд нынешнего года в итоге будет больше, чем в году минувшем, а глава региона Роман Старовойт отмечает: для успешного совершенствования транспортной инфраструктуры необходимо грамотное планирование и подготовка проектов способных получить финансирование в рамках ряда программ.

Примечательно, что в бюджетах заложили значительное софинансирование программ переселения людей из аварийного фонда, а жилье для детей-сирот в большинстве областей будут не приобретать на вторичном рынке, а строить. Таким образом можно будет немного поддержать предприятия стройкомплекса.

Утверждение расходной части на инфраструктуру вызвало острые споры. В Курской области спикер Николай Жеребилов подчеркнул, что денег никогда не бывает много, но надо жить по средствам, а в Орловской обсуждение дошло до предложения объявить регион банкротом - из-за низкой части собственных доходов казны и высокой планки госдолга. Впрочем, обошлось.