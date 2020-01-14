Что дал запуск Московских центральных диаметров и как они изменятся

Пятнадцать с половиной миллионов пассажиров перевезли Московские центральные диаметры с момента их запуска в ноябре 2019 года. Пассажиропоток на этих направлениях увеличился на 13%. Какие произошли и еще произойдут изменения у москвичей благодаря появлению в их жизни "Иволг", узнал обозреватель "РГ".

Прежде всего отмечу, что жители Москвы и области не спешат покинуть электричку у первой же станции метро. Они спокойно едут дальше, к станциям, которые на самом деле им удобны, и пересаживаются. Это помогло разгрузить вечно перегруженные "Кунцевскую", "Фили", "Окружную" и "Царицыно". По расчетам дептранса, там стало свободнее на 5-12%. На 10% меньше пассажиров и на "Киевской". Снизился пассажиропоток и на "Комсомольской" - теперь вместо этой станции многие выбирают "Курскую" и "Римскую" МЦД. Такие изменения жители региона уже почувствовали на двух десятках станций подземки. Причем разгрузились целые участки линий - от "Автозаводской" до "Павелецкой", от "Аэропорта" до "Белорусской", от "Улицы 1905 года" до "Баррикадной" и от "Парка Победы" до "Киевской".

Свободнее стало и на некоторых пересадочных железнодорожных стациях: Тушинской, Стрешнево, Фили, Окружной, Каланчевской и Кунцевской. Зато на менее загруженных ранее Беговой, Тимирязевской, Дмитровской и Новохохловской с момента запуска диаметров пассажиропоток вырос на 40%. Именно здесь людям стало удобнее пересаживаться в метро. Расчеты показали, что МЦД удалось снизить даже на 4% число машин, проезжающих по дорогам в коридоре диаметров.

А вот возвращения экспрессов, которого так ждут жители области, в ближайшее время не предвидится. Вернуть их на маршруты пока просто физически невозможно, так как в любом случае они вынуждены двигаться в общем потоке с диаметральными электричками. Обогнать их негде - дорога на всех одна. "Было очень много разговоров о том, стоит ли вообще открывать диаметры в той степени готовности, в которой был проект, - без выделенных путей. Решили запускать. Полностью оценить все его преимущества пассажиры смогут лишь спустя время, когда закончится строительство основного железнодорожного каркаса", - рассказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Так что жителям Одинцово, Лобни, Подольска и Нахабино придется потерпеть, что сейчас их путь до столицы стал дольше на 10-15 минут. Тем более что они получили другое преимущество: поезда МЦД ходят каждые пять минут, без прежних "технологических окон", длившихся порой часа по два. Когда же построят новые главные пути, снова можно будет запустить и экспрессы. Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЖД, проложить их для МЦД планируется до 2024 года. Быстрее тогда пойдут и аэроэкспрессы до Шереметьево, которые из-за запуска диаметров стали ходить дольше на 15 минут.

Еще более мощный транспортный эффект даст запуск трех других диаметров. Первым на очереди идет МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" от Зеленограда до Раменского. Его протяженность - 88 км, вдоль которых расположатся 43 станции (12 из них пересадочные). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на его создание уйдет 2-3 года. Главное сейчас - грамотно подготовить проектную документацию, проблем же с финансированием нет. На этом диаметре появится сразу несколько крупных ТПУ, например у станций Ховрино и НАТИ. А на Петровско-Разумовской платформу перенесут ближе к метро. Это позволит сформировать единый транспортный узел с двумя линиями подземки и МЦД-1. Не менее перспективны ТПУ у платформы Фрезер с переходом на МЦК и на станции Косино, откуда можно будет пересесть на две станции метро. Кстати, первые дополнительные магистральные пути были построены именно до Зеленограда. Это позволило запустить 30-минутные экспрессы с Ленинградского вокзала. Так что база для МЦД-3 здесь уже есть.

Не стоит на месте и разработка проекта для 86-километрового маршрута из Апрелевки в Железнодорожный с 38 станциями. Москвичей как раз призывают принять участие в публичных слушаниях по благоустройству территорий, прилегающих к будущему диаметру. Предстоит обсудить, как должен пройти участок от Киевского вокзала до Апрелевки.

Есть хорошие новости и об МЦД-5 от Пушкина до Домодедова. Только на этой неделе на участке Москва - Мытищи Ярославского направления МЖД введен в эксплуатацию пятый главный путь. Это позволило вывести на маршрут 27 дополнительных поездов, увеличив общее количество составов до 251 пары в сутки. В итоге поезда здесь теперь ходят с интервалом 3-4 минуты в часы пик или даже чаще, чем на уже запущенных МЦД-1 и МЦД-2.