Меховые магазины Москвы опустели: на улице почти каждый день теплынь, шубы, полушубки и пуховики почти неактуальны. Торговцам остается только заманивать народ сумасшедшими скидками.

В меховом ТЦ в Чертаново напротив станции метро тихо, как в научном зале Ленинской библиотеки. Вешалки - в норках и соболях, но охотников их приобрести можно пересчитать по пальцам. Но вот заглянули две симпатичные дамы-подружки, явно нацелились на покупку. Видимо, сыграли свою роль бодрые плакаты: "Распродажа! Скидки до 50 процентов!"

Измученные безлюдьем женщины-продавцы радостно берутся за клиентов. Ни один вопрос - кто шьет, почему такие винтажные рукава и почти сакральное "а не полнит ли это меня" - не остается без ответа. Мужчина-консультант - сама находчивость. "Да ваша, - говорит, - фигура, леди, эталон художника XVII века". Лесть мила, как и голубая норочка за 80 с лишним тысяч. Но покупатели довольны: еще недавно эти шубки стоили далеко за сотню тысяч рублей. Что же случилось?

По данным ряда производителей, спрос на меха и вообще теплую одежду в сезон осень-зима - 2020 упал по отдельным позициям на 35 процентов. Кто-то из продавцов связывает это с непривычно теплой для Москвы погодой, кто-то объясняет низкой покупательской способностью. "Дубленки и шубы не для тепла, для статуса покупают, - делятся наблюдениями консультанты. - Иначе мех был бы внутри, а не снаружи".

Но что это? На этой удивительной "распродаже" по цене натуральных дубленок шли искусственные

Так или иначе, как убедился корреспондент "РГ", пытаясь компенсировать выпадающие доходы, почти все крупнейшие продавцы снизили цены. Скидки по многим видам теплой одежды достигают уже половину их от изначальной стоимости. Причем не только шубы - это товар всегда на любителя, причем весьма обеспеченного, но и другие товары. Например, даже пользующиеся большим спросом пуховики в Finn Flare, Lamoda, Ozon, Wildberries и других популярных магазинах я нашел со скидками до 76 процентов. Более того, понял: при желании и скромном бюджете на интернет-площадках можно даже отыскать неплохой пуховик всего за 5-6 тысяч рублей или вдвое дешевле.

Но всегда ли стоит доверять скидочным предложениям? Не подсунут ли ушлые торговцы под видом фирменной вещи залежавшийся еще с прошлых зим ширпотреб? Одна из пользовательниц сервиса "Яндекс. Район" из Богородского стала, например, свидетельницей странной распродажи в своем районном торговом центре. "На днях услышала, как зазывала громко приглашал покупателей в магазин напротив катка, украшенный желтыми и красными воздушными шарами, на распродажу дубленок, пуховиков и одежды из кожи, - рассказала Ольга. - Зашла. Увидела, что на этой удивительной распродаже по цене натуральных дубленок из овчины и кожаных курток покупателям расхваливают аналоги из искусственных материалов". Ольга напоминает, что на изделиях из натурального меха должны быть специальные чипы установленного образца. Таких маркеров на "распродажных" дубленках не было, но продавцам это не мешало просить за них по 30 тысяч рублей, причем якобы с большой скидкой.

В столичном управлении Роспотребнадзора согласились, что подобные нарушения действительно не редкость. За последний год инспектора провели 154 проверки в ТЦ и на рынках, и только в ходе 17 рейдов не нашли нарушений. В результате по судебным решениям было конфисковано более тысячи изделий с нарушениями маркировки. Москвичам, которые сомневаются в качестве товара, Роспотребнадзор советует обращаться за помощью на "горячую линию" 8 (495) 785-37-41.

Но что это? На этой удивительной "распродаже" по цене натуральных дубленок шли искусственные