Фотоработы Дмитрия Медведева представят на выставке в Москве

17 января в столичном Гостином дворе откроется фестиваль "Первозданная Россия". Он объединит 32 выставки, 279 авторов из 83 регионов, 528 профессиональных и любительских работ, сделанных на территории России.

Среди фотографий можно будет увидеть и снимки премьер-министра Дмитрия Медведева, сделанные им в ходе рабочих поездок по стране, рассказала руководитель фестиваля Тамара Пантелеева.

Работы Дмитрия Медведева на "Первозданной России" выставляются не впервые. Дебют состоялся в 2016 году, когда на выставке демонстрировалась его "Волга вечером".