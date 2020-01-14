В Костроме задумались, как увеличить доходы от регионального туризма

В Костроме обсудили проблемы и перспективы развития туристической отрасли. За круглым столом представители власти, крупнейших отелей, музеев и туркомпаний попытались выяснить, почему регион более чем вдвое уступает ближайшим соседям по привлечению доходов, поступающих от путешественников.

Подиум для волшебницы

В новогодние каникулы на улице Чайковского в Костроме появился новый туристический объект - "Модный дом Снегурочки". В нем выставлены изысканные платья и украшения внучки Деда Мороза, головные уборы и аксессуары, связанные с индустрией сказочной моды. В витринах расположились десятки Снегурочек во всевозможных костюмах. Помимо нарядов, обуви и головных уборов, в новом музее собраны швейные машинки, утюги, вырезки из модных журналов различных эпох и многое другое. Для желающих примерить необычные костюмы и попробовать себя в роли манекенщиц в музее созданы подиум и фотозона.

В последние годы многие регионы России сделали ставку на развитие внутреннего въездного туризма, в том числе связанного с именами сказочных персонажей. Путешественников с детьми привлекают не только российский Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы. В списке также Снеговик и Матушка Зима из Архангельской области, Иван-царевич и Кикимора из Кировской области, Бабя-яга, Алеша Попович и Царь Берендей из Ярославской области, байкальский Дед Мороз, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и многие другие сказочные персонажи.

Самое популярное время для "путешествий в сказку" - период школьных каникул. Спрос на зимние туры к Снегурочке в Кострому в праздники традиционно настолько высок, что в город пускают дополнительные туристические поезда, а бронировать места на Новый год предусмотрительным путешественникам приходится еще в августе. В высокий сезон экскурсии в тереме Снегурочки идут с раннего утра до глубокой ночи.

Помимо сказочного частного терема, костромская внучка Деда Мороза принимает гостей и в своей муниципальной резиденции, где работает "Академия снежных чудес" и "Почта Снегурочки". Еще один дворец зимней красавицы расположен в усадьбе драматурга Александра Островского Щелыково в ста километрах от Костромы.

Власти региона надеются, что открытие нового сказочного музея в исторической части города привлечет еще больше путешественников в Кострому, которая ежегодно принимает порядка миллиона туристов. По данным властей, в этом году, помимо "Модного дома Снегурочки", в центре Костромы откроются еще паломнический и туристический центры, а на улице Просвещения - Музей редкостей.

Подтянуть доходы

В Костромской областной думе прошел круглый стол о проблемах развития туризма. Его участники подчеркнули, что у отрасли региона есть огромные перспективы, но пока область не может в полной мере использовать имеющийся потенциал.

- Сегодня туристическая отрасль должна занимать большее место в экономической и культурной жизни нашей области, чем есть сейчас, - отметил заместитель председателя областной Думы Сергей Деменков. - Туризм приносит всего лишь от 3,5 до четырех процентов от собственных налоговых и неналоговых доходов области. Это очень мало. Например, у наших соседей ярославцев это 10 процентов, а в некоторых регионах - до 20. К сожалению, увеличение потока туристов в городах не означает прямо пропорциональное увеличение доходов от туризма. Так устроена налоговая система. Поэтому муниципалитеты порой не имеют экономического интереса для развития этой отрасли.

По мнению председателя думского комитета по образованию, культуре и делам архивов Юрия Кудрявцева, основная проблема отрасли состоит в том, что большинство приезжающих в регион путешественников ограничиваются турами одного дня.

- Люди остаются только на день, а на ночь - нет. Из-за этого мы мало зарабатываем. Ярославль может предложить значительно больше, чем Кострома. Потенциал у нас большой, но мы не можем его реализовать, - посетовал Юрий Кудрявцев.

Как отметил директор регионального департамента экономического развития Александр Свистунов, сегодня каждая из 665 туристических организаций ежегодно приносит в бюджет региона чуть более миллиона рублей. Половина туристской сферы - это транспортные и логистические компании. Рост финансовых поступлений за год составил 10,7 процента. Однако эту цифру власти считают недостаточной.

Туризм приносит Костромской области всего лишь до четырех процентов налоговых и неналоговых доходов, а Ярославской - до 10 процентов

- На российском рынке туристских услуг Костромская область занимает незначительное место, и в структуре ВРП доля товаров и услуг туристской отрасли составляет всего 1,4 процента, тогда как в среднем по стране - 3,8. Наша задача - приблизиться к российской цифре. Необходимо наращивать объемы, - пояснил Александр Свистунов.

Чтобы помочь путешественникам больше узнать о красотах региона, власти занялись выпуском рекламных фильмов, разработкой мобильных приложений и туристических сайтов на пяти языках, а также масштабной установкой туристических знаков, указателей и проведением рекламных туров. По официальным данным, за последние четыре года в 25 муниципалитетах области появилось более 200 новых навигационных указателей и табличек, а посещаемость главного областного турпортала за 11 месяцев 2019 года составила 29,3 тысячи уникальных пользователей. В феврале в Красных рядах в Костроме планируют открыть двухэтажный туристический центр площадью 800 квадратных метров.

Путешествие в сказку

Чтобы помочь туркомпаниям в работе, в регионе начала действовать микрокредитная компания, которая предоставляет предпринимателям займы до пяти миллионов рублей в среднем под 6,25 процента годовых сроком до трех лет. Эти условия поддержки для бизнеса привлекательны, поскольку в банках кредиты выдают в среднем под 17 процентов.

"На микрозаймы могут рассчитывать все компании. Средства практически не ограничены", - пояснили в департаменте, добавив, что на полученный заем в один из отелей уже купили автотранспорт для перевозки туристов. Однако туроператоры посетовали, что большинству представителей отрасли об этих возможностях и льготах ничего не известно.

"У нас с 2019 года существует поддержка сельского туризма, гранты до миллиона рублей. Однако проблема заключается в том, что многие компании не могут ею воспользоваться: они юридически не оформлены либо не смогли подтвердить статус своей организации. В 2020 году ситуация должна исправиться", - пояснили власти.

- Нам не хватает взаимодействия. Хотелось бы программы и событийные календари получать вовремя. Нужно наладить информирование субъектов туристической деятельности, чтобы все работали в одном направлении, и мы могли спланировать свою работу, - предложила властям участница встречи, директор компании "Я-отель" Елена Шкаева.

Представители обладминистрации с этим предложением согласились. Они отметили, что до 1 мая намерены разработать стратегию развития туризма региона, рассчитанную до 2035 года. В документе будут поставлены цели и задачи, указаны мероприятия и их финансирование.

- В настоящее время мы проводим консультации с Ростуризмом, где обсуждаем вопросы, связанные с формированием и подготовкой таких региональных стратегий развития. Проект уже подготовлен. И в январе мы будем готовы обсуждать его публично, вносить коррективы, - сообщил директор департамента экономического развития Александр Свистунов.

Справка РГ

За девять месяцев 2019 года объем налоговых поступлений от туризма в региональный бюджет вырос на 10,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 744 миллиона рублей. С мая по сентябрь 2019-го регион посетили более 475 тысяч гостей, что на 22 процента выше аналогичного периода 2018 года.