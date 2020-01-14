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14.01.2020 14:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Монетизация чудес

В Костроме задумались, как увеличить доходы от регионального туризма
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 4(8058)
В Костроме обсудили проблемы и перспективы развития туристической отрасли. За круглым столом представители власти, крупнейших отелей, музеев и туркомпаний попытались выяснить, почему регион более чем вдвое уступает ближайшим соседям по привлечению доходов, поступающих от путешественников.
Фото: Анна Ск удаева Костромские власти считают, что главный бренд региона - Снегурочку - необходимо сделать более прибыльным. Фото: Анна Ск удаева
Костромские власти считают, что главный бренд региона - Снегурочку - необходимо сделать более прибыльным. Фото: Анна Ск удаева

Подиум для волшебницы

В новогодние каникулы на улице Чайковского в Костроме появился новый туристический объект - "Модный дом Снегурочки". В нем выставлены изысканные платья и украшения внучки Деда Мороза, головные уборы и аксессуары, связанные с индустрией сказочной моды. В витринах расположились десятки Снегурочек во всевозможных костюмах. Помимо нарядов, обуви и головных уборов, в новом музее собраны швейные машинки, утюги, вырезки из модных журналов различных эпох и многое другое. Для желающих примерить необычные костюмы и попробовать себя в роли манекенщиц в музее созданы подиум и фотозона.

В последние годы многие регионы России сделали ставку на развитие внутреннего въездного туризма, в том числе связанного с именами сказочных персонажей. Путешественников с детьми привлекают не только российский Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы. В списке также Снеговик и Матушка Зима из Архангельской области, Иван-царевич и Кикимора из Кировской области, Бабя-яга, Алеша Попович и Царь Берендей из Ярославской области, байкальский Дед Мороз, Тол Бабай из Удмуртии, Кыш Бабай из Татарстана и многие другие сказочные персонажи.

Фото: iStock
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Самое популярное время для "путешествий в сказку" - период школьных каникул. Спрос на зимние туры к Снегурочке в Кострому в праздники традиционно настолько высок, что в город пускают дополнительные туристические поезда, а бронировать места на Новый год предусмотрительным путешественникам приходится еще в августе. В высокий сезон экскурсии в тереме Снегурочки идут с раннего утра до глубокой ночи.

Помимо сказочного частного терема, костромская внучка Деда Мороза принимает гостей и в своей муниципальной резиденции, где работает "Академия снежных чудес" и "Почта Снегурочки". Еще один дворец зимней красавицы расположен в усадьбе драматурга Александра Островского Щелыково в ста километрах от Костромы.

Власти региона надеются, что открытие нового сказочного музея в исторической части города привлечет еще больше путешественников в Кострому, которая ежегодно принимает порядка миллиона туристов. По данным властей, в этом году, помимо "Модного дома Снегурочки", в центре Костромы откроются еще паломнический и туристический центры, а на улице Просвещения - Музей редкостей.

Подтянуть доходы

В Костромской областной думе прошел круглый стол о проблемах развития туризма. Его участники подчеркнули, что у отрасли региона есть огромные перспективы, но пока область не может в полной мере использовать имеющийся потенциал.

- Сегодня туристическая отрасль должна занимать большее место в экономической и культурной жизни нашей области, чем есть сейчас, - отметил заместитель председателя областной Думы Сергей Деменков. - Туризм приносит всего лишь от 3,5 до четырех процентов от собственных налоговых и неналоговых доходов области. Это очень мало. Например, у наших соседей ярославцев это 10 процентов, а в некоторых регионах - до 20. К сожалению, увеличение потока туристов в городах не означает прямо пропорциональное увеличение доходов от туризма. Так устроена налоговая система. Поэтому муниципалитеты порой не имеют экономического интереса для развития этой отрасли.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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По мнению председателя думского комитета по образованию, культуре и делам архивов Юрия Кудрявцева, основная проблема отрасли состоит в том, что большинство приезжающих в регион путешественников ограничиваются турами одного дня.

- Люди остаются только на день, а на ночь - нет. Из-за этого мы мало зарабатываем. Ярославль может предложить значительно больше, чем Кострома. Потенциал у нас большой, но мы не можем его реализовать, - посетовал Юрий Кудрявцев.

Как отметил директор регионального департамента экономического развития Александр Свистунов, сегодня каждая из 665 туристических организаций ежегодно приносит в бюджет региона чуть более миллиона рублей. Половина туристской сферы - это транспортные и логистические компании. Рост финансовых поступлений за год составил 10,7 процента. Однако эту цифру власти считают недостаточной.

Туризм приносит Костромской области всего лишь до четырех процентов налоговых и неналоговых доходов, а Ярославской - до 10 процентов

- На российском рынке туристских услуг Костромская область занимает незначительное место, и в структуре ВРП доля товаров и услуг туристской отрасли составляет всего 1,4 процента, тогда как в среднем по стране - 3,8. Наша задача - приблизиться к российской цифре. Необходимо наращивать объемы, - пояснил Александр Свистунов.

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Чтобы помочь путешественникам больше узнать о красотах региона, власти занялись выпуском рекламных фильмов, разработкой мобильных приложений и туристических сайтов на пяти языках, а также масштабной установкой туристических знаков, указателей и проведением рекламных туров. По официальным данным, за последние четыре года в 25 муниципалитетах области появилось более 200 новых навигационных указателей и табличек, а посещаемость главного областного турпортала за 11 месяцев 2019 года составила 29,3 тысячи уникальных пользователей. В феврале в Красных рядах в Костроме планируют открыть двухэтажный туристический центр площадью 800 квадратных метров.

Путешествие в сказку

Чтобы помочь туркомпаниям в работе, в регионе начала действовать микрокредитная компания, которая предоставляет предпринимателям займы до пяти миллионов рублей в среднем под 6,25 процента годовых сроком до трех лет. Эти условия поддержки для бизнеса привлекательны, поскольку в банках кредиты выдают в среднем под 17 процентов.

"На микрозаймы могут рассчитывать все компании. Средства практически не ограничены", - пояснили в департаменте, добавив, что на полученный заем в один из отелей уже купили автотранспорт для перевозки туристов. Однако туроператоры посетовали, что большинству представителей отрасли об этих возможностях и льготах ничего не известно.

"У нас с 2019 года существует поддержка сельского туризма, гранты до миллиона рублей. Однако проблема заключается в том, что многие компании не могут ею воспользоваться: они юридически не оформлены либо не смогли подтвердить статус своей организации. В 2020 году ситуация должна исправиться", - пояснили власти.

- Нам не хватает взаимодействия. Хотелось бы программы и событийные календари получать вовремя. Нужно наладить информирование субъектов туристической деятельности, чтобы все работали в одном направлении, и мы могли спланировать свою работу, - предложила властям участница встречи, директор компании "Я-отель" Елена Шкаева.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Представители обладминистрации с этим предложением согласились. Они отметили, что до 1 мая намерены разработать стратегию развития туризма региона, рассчитанную до 2035 года. В документе будут поставлены цели и задачи, указаны мероприятия и их финансирование.

- В настоящее время мы проводим консультации с Ростуризмом, где обсуждаем вопросы, связанные с формированием и подготовкой таких региональных стратегий развития. Проект уже подготовлен. И в январе мы будем готовы обсуждать его публично, вносить коррективы, - сообщил директор департамента экономического развития Александр Свистунов.

Справка РГ

За девять месяцев 2019 года объем налоговых поступлений от туризма в региональный бюджет вырос на 10,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 744 миллиона рублей. С мая по сентябрь 2019-го регион посетили более 475 тысяч гостей, что на 22 процента выше аналогичного периода 2018 года.

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