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14.01.2020 21:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Искусство - даром

Городские музеи объявили бесплатные дни
Текст: Сергей Жуков
Стартовала первая в новом году "Музейная неделя" - поклонники "умного" досуга могут семь дней бесплатно ходить по музеям. Большинство участников акции - а их больше 80 - сохранили прошлогоднее расписание.

Плату за вход столичные галереи, музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры, раньше отменяли каждое третье воскресенье. Осмотреть экспозиции удавалось далеко не всем - у входа часто собирались длинные очереди. Поэтому в апреле прошлого года формат акции пересмотрели: каждый участник выбрал свой день на третьей неделе месяца и объявил его бесплатным. У большинства расписание осталось неизменным. Коррективы внесли только пять музеев. Четыре из них отказались от бесплатного воскресенья. Например, музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" взамен выбрал вторник, музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" - среду, Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева и музей Парка Горького - четверг. А музей Маяковского пятницу заменил средой.

Фото: ГМИИ им. А.С.Пушкина
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Чтобы сходить в музей в третью неделю месяца, предварительная запись не нужна. Не спросят и никаких документов. Достаточно взять в кассе бесплатный билет. Музеи и выставочные залы в дни, когда отменяют плату за вход, работают по своему обычному графику. Но это все же лучше лишний раз уточнить по телефону или на сайте интересующего вас музея, говорят в "Мосгортуре".

В прошлом году, по данным столичной мэрии, в музеи бесплатно сходили более миллиона человек. Часто посещали Мультимедийный комплекс актуальных искусств, Мемориальный музей космонавтики, музей-усадьбу "Кусково".

Кстати

Полный список московских музеев, отменяющих плату в третью неделю месяца, можно найти на сайте "Мосгортура".

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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