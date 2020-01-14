Москвичам открыли доступ к электронным медкартам

На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте. О запуске услуги сегодня объявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в электронную медкарту загружены протоколы осмотра врачей в поликлиниках с 2017 года, а также результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ и маммографии за прошлый год. Она уточнила, что сервис пока работает в тестовом режиме. "Будем постепенно его развивать, делать более удобным и информативным", - добавила Анастасия Ракова.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно подать заявление через mos.ru или в любом из центров госуслуг "Мои документы". Доступ к карте откроют в течение пяти рабочих дней.