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14.01.2020 22:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лекцию читает киборг

Ассамблея "Здоровая Москва" приглашает всех желающих
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 5(8059)
Ассамблея "Здоровая Москва", которая открывается в четверг в 75-м павильоне ВДНХ, пройдет уже в 18-й раз. Но если прежде она была трибуной для профессиональных медиков и экспертов, то теперь принять участие в ней приглашают всех желающих. А смысл заглянуть сюда есть. Хотя бы для того, чтобы проверить свое здоровье, узнать, что нового в московских поликлиниках и больницах, а также послушать лекции ведущих мировых специалистов США, Южной Кореи, Великобритании, Нидерландов и многих других стран.

Программа расписана по минутам. Часть мероприятий будут сугубо деловыми и больше адресованы профессионалам. Например, утром в первый день они обсудят проблемы малоинвазивной хирургии и детской психиатрии.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Самые интересные открытые лекции назначены на вечер, чтобы их смогли посетить как можно больше людей. Например, в четверг, в 18.30 в зале "Боткин" выступит известный врач из Лос-Анджелеса Дэвид Агус. Его самый известный пациент умер раньше времени из-за того, что ослушался своего доктора. Звали этого пациента Стив Джобс, основатель компании Apple. Агус расскажет о будущем медицины - он считает, что если она будет развиваться такими темпами, как сейчас, то скоро мы сможем отлично выглядеть без диет, а наш иммунитет научится бороться даже с раком. Более того - наука сможет остановить старение и появятся лекарства без побочных эффектов.

Среди самых ожидаемых спикеров музыкант, художник и первый в мире официальный человек-киборг Нил Харбиссон. Он родился с полной цветовой слепотой, но получил возможность слышать звуковые излучения цветов за счет специальной антенны - ее имплантировали ему в костную ткань черепа. С этой антенной он даже сфотографирован на паспорт. В Москве Нил вечером 18 января расскажет, как привыкал к роли киборга и когда, по его мнению, объединение человека и техники станет обычным делом. А за день до этого выступит на "круглом столе" "Послезавтра: будущее медицины".

Киборг расскажет, когда объединение человека и техники станет обычным делом

По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, посетителей ассамблеи ждет всего более 90 дискуссий и сессий с участием около 200 экспертов. "Широкий круг актуальных вопросов - здоровый образ жизни, правильное питание, способы снижения уровня стресса, - позволит каждому посетителю выбрать темы, которые интересны именно ему", - уверен он.

Фото: istock
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Помимо посещения лекций и дискуссий гости смогут проконсультироваться у врачей-специалистов на тематических стендах и сделать экспресс-скрининги. Свои представительства на ассамблее откроют главные городские медучреждения в области онкологии, лабораторной диагностики, эндоскопии, оториноларингологии и других направлений. Главное место займет стенд "Здоровье 2.0". Его посетители увидят интерактивную карту с поликлиниками и больницами, которые ждет капитальный ремонт, а также макеты новых медучреждений. Кроме того, здесь представят концепцию единого информационного пространства московского здравоохранения и познакомят с другими высокотехнологичными новшествами.

Кстати

Участие в ассамблее бесплатное, нужно лишь предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте - там же доступны подробная программа, список спикеров и другие подробности о "Здоровой Москве".

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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