На ВДНХ Всемирный день The Beatles отметят рок-н-роллом на катке

Во Всемирный день The Beatles 16 января каток на ВДНХ, а также Дом культуры и шахматный клуб окунутся в атмосферу 60-х. Бесплатно гости смогут не только послушать хиты легендарной ливерпульской четверки, но и научатся делать часы из виниловых пластинок.

Карнавал с самым ярким символом группы - большой желтой субмариной - состоится на катке с 18.00 до 21.00. Посетители смогут научиться танцевать рок-н-ролл на коньках, а также продемонстрируют свои знания об участниках легендарной четверки в викторине "Жизнь The Beatles", сообщается на сайте мэра Москвы. Для прохода на каток потребуется билет.

А с 20.00 до 00.00 в Доме культуры состоится концерт и вечеринка в стиле 60-х. Музыкальная кавер-группа The BeatLove устроит шоу двойников. Все гости, которые придут в костюмах того времени, смогут принять участие в тематическом конкурсе. Победителей выберут сразу в двух номинациях: "лучшая стилизация под эпоху расцвета битломании" и "лучший костюм участника группы". В фойе Дома культуры профессиональные преподаватели научат танцевать рок-н-ролл.

Творческие мастер-классы пройдут также в шахматном клубе. С 18.00 до 19.00 под руководством педагогов гости смогут сделать из виниловых пластинок настенные часы. Все необходимые материалы выдадут на месте, а новый атрибут квартиры можно будет забрать с собой.

Запечатлеть моменты можно будет в специальных тематических фотозонах и сразу распечатать их на инстапринтере.

16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб "Пещера" (The Cavern Club), где и начала свой творческий путь легендарная группа. В 2001 году ЮНЕСКО приняло решение сделать 16 января Всемирным днем The Beatles.