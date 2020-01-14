В Пресненском райсуде Москвы во вторник прошла досудебная подготовка по делу родителей, чья пятилетняя дочь с рождения живет в больничной палате. В судебном иске органы опеки требуют ограничения родительских прав супругов Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина.

Известно, что девочку, родившуюся недоношенной в марте 2014 года, мать вернула в клинику через несколько дней после выписки. Она была убеждена, что ребенок тяжело болен. Однако сегодня врачи этот факт не подтверждают. По их данным, девочка здорова.

Перинатальный медцентр, где находится ребенок, впервые обратился в департамент труда и социальной защиты населения столицы в январе прошлого года. С марта 2019 года центр судится с родителями девочки с требованием забрать ребенка из учреждения. Прошлой весной клиника расторгла контракт и через суд потребовала, чтобы родители девочки забрали ее домой. Те попросили не вмешиваться в дела семьи и заявили о намерении провести независимую экспертизу, которая якобы докажет "тяжелое состояние ребенка".

Между тем родители продолжают ежемесячно платить медицинскому учреждению деньги за содержание дочери в отдельной палате. Более миллиона рублей в месяц. За ней ухаживают две няни, которые пребывают с ребенком круглосуточно, следят за ее здоровьем и занимаются дошкольным обучением. Поэтому у опеки оснований забрать ребенка у родителей не было, так как жизни и здоровью девочки ничто не угрожало.

Следственное ведомство в прошлом году возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы и неисполнении родительских обязанностей, однако прокуратура отменила это решение.

Наконец в ноябре прошлого года суд обязал родителей забрать ребенка из больницы, однако это решение не было выполнено. Судебные приставы сообщили, что предписание суда не может быть выполнено, так как мать девочки находится на излечении в клинике. Какой именно и с какой болезнью - неизвестно.

Вот только после этого, в начале декабря, иск к родителям девочки Татьяне Максимовой и Юрию Зинкину подал в суд отдел соцзащиты населения по району "Арбат" Центрального административного округа Москвы. Речь в иске идет об ограничении родительских прав в отношении ребенка. Основанием для этого, как объясняли в органах опеки, стало то, что ни мать, ни отец до сих пор не забрали дочку из перинатального центра, несмотря на решение суда. С Новым годом родители не поздравили дочь. Подарки ей вручили врачи.

Рассмотрение иска по существу назначено на 28 января.