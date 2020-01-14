Под Белгородом мать и сын погибли из-за елочной гирлянды

Белгородские следователи возбудили уголовное дело о пожаре с двумя погибшими в селе Большие Липяги.

Возгорание в доме, где жила семья с двумя детьми, произошло поздно вечером 12 января. Спасателям удалось вытащить из огня девочку, ее 28-летняя мать и 4-летний брат погибли.

- Очаг возгорания находился в месте подключения елочной гирлянды к электросети, - рассказала представитель регионального управления СК Елена Козырева.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).