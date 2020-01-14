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14.01.2020 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой закрыли контрафактное производство известного энергетика

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области полиция закрыла производство контрафактного напитка с использованием товарного знака известного мирового бренда. Изъято более десяти тысяч банок "левого" энергетика, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2021 году в России может исчезнуть коньяк

Подпольный цех располагался в бывшем складе. В помещениях полиция обнаружила две линии полного цикла по розливу напитка, специальные станки и фурнитуру. Изготавливался популярный энергетик в антисанитарных условиях.

Производством контрафакта занимались пятеро мигрантов из Средней Азии. Как выяснилось, на территории нашей страны они находятся незаконно. В пресс-службе ведомства сообщили также, что решением Узловского городского суда они должны быть выдворены из страны.

В настоящее время на основании собранных материалов возбуждено уголовного дело по статье 180 УК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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