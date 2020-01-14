Мошенники в Тульской области создали полный цикл промышленного производства весьма популярного среди молодежи тонизирующего напитка - так называемого энергетика, причем с поддельной товарной маркой. И все бы было хорошо - ведь напиток официально не алкогольный, - если бы соблюдалась производственная технология. Но она, увы, не соблюдалась.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что "контрафакт производили на территории Тульской области в переоборудованных складских помещениях с использованием специальных станков в антисанитарных условиях. На подпольном производстве трудились пятеро граждан одного из среднеазиатских государств, находившихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. Узловским городским судом Тульской области принято решение об их выдворении за пределы страны".

Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ.

Выяснилось, что этот напиток отнюдь не был вкусным и полезным. Туда добавлялось и размешивалось все, что попадало гастарбайтерам под руку, в том числе наркотики, алкоголь и весьма опасные травяные смеси. Собственно говоря, на производителей этой гадости полицейские и вышли после жалоб потребителей - многим стало плохо.

Производство, которое полицейские вскрыли, состояло из двух линий полного цикла. То есть этот завод работал круглосуточно. И кстати, продукция быстро реализовывалась - полицейские при обыске изъяли "всего" 10 тысяч упакованных бутылок. А производилось в сутки в сотни раз больше. Видимо, все остальное успела выпить наша молодежь.