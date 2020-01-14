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14.01.2020 21:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крутой замес

Поддельный энергетик мог отравить тысячи человек
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
Мошенники в Тульской области создали полный цикл промышленного производства весьма популярного среди молодежи тонизирующего напитка - так называемого энергетика, причем с поддельной товарной маркой. И все бы было хорошо - ведь напиток официально не алкогольный, - если бы соблюдалась производственная технология. Но она, увы, не соблюдалась.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что "контрафакт производили на территории Тульской области в переоборудованных складских помещениях с использованием специальных станков в антисанитарных условиях. На подпольном производстве трудились пятеро граждан одного из среднеазиатских государств, находившихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. Узловским городским судом Тульской области принято решение об их выдворении за пределы страны".

Фото: Сергей Михеев
Как выявляют поддельный алкоголь

Возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ.

Выяснилось, что этот напиток отнюдь не был вкусным и полезным. Туда добавлялось и размешивалось все, что попадало гастарбайтерам под руку, в том числе наркотики, алкоголь и весьма опасные травяные смеси. Собственно говоря, на производителей этой гадости полицейские и вышли после жалоб потребителей - многим стало плохо.

Производство, которое полицейские вскрыли, состояло из двух линий полного цикла. То есть этот завод работал круглосуточно. И кстати, продукция быстро реализовывалась - полицейские при обыске изъяли "всего" 10 тысяч упакованных бутылок. А производилось в сутки в сотни раз больше. Видимо, все остальное успела выпить наша молодежь.

Происшествия Преступления Правительство МВД Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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