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14.01.2020 23:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Послание Путина покажут на фасадах домов в Москве

Ежегодное послание президента России Федеральному собранию 15 января будет показано не только по телевидению, но и на крупнейших столичных медиафасадах.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
В среду Владимир Путин огласит Послание Федеральному Собранию

В частности, выступление Владимира Путина будет транслироваться на фасадах гостиницы "Космос", Центрального телеграфа, Дома книги, кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-плаза", а также одного из домов на Новом Арбате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца рекламных площадей.

Организатором кампании называется Общероссийский народный фронт. При этом, как сообщила замглавы исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, в Москве послание будет показано "по квоте социальной рекламы".

Обращение президента увидят также на борту Международной космической станции, в поликлиниках Адыгеи и такси Астрахани.

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