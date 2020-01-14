Новости

В ДТП с микроавтобусом на трассе Оренбуржья пострадали 8 человек 14:37
Видео: кроссовер проехал на красный свет и поплатился 14:37
Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления 14:33
Ученые нашли в метеорите звездную пыль древнее Солнца 14:25
В Петербурге угонщика задержали после погони со стрельбой 14:23
Из квартиры челябинки вывезли четыре самосвала мусора 14:22
Археологи решили головоломку раннего неолита 14:20
В Карелии умер заслуженный тренер РФ по биатлону Сергей Богданов 14:19
BMW не будет расширять производство в России 14:18
Как не запаниковать в самолете - советы от членов экипажа 14:16
В Ленобласти из частного дома украли копию Ренуара 14:09
Мун Чжэ Ин признал необходимость ослабления санкций против Пхеньяна 14:09
Темой "Тотального диктанта - 2020" стала жизнь Циолковского 14:06
Под Белгородом мать и сын погибли из-за елочной гирлянды 14:05
В Турции найдены 4500-летние детские бутылочки 14:05
Снят запрет на поставки рыбы из Китая для трех предприятий 14:04
В Дубае обнаружен завод по переработке отходов возрастом 3000 лет 14:04
Исследование выявило взаимосвязь между курением и шизофренией 14:02
Китайский Skoda Rapid обновился вслед за российским 14:00
В Японии неизвестный захватил заложницу 13:57
В метро Неаполя столкнулись три поезда 13:53
Карельской семье грозит наказание за прогулки с коляской по тонкому льду 13:45
Минэкологии Крыма приостановило строительство карьера в Судаке 13:42
Возбуждено дело о пожаре на заводе в Ухте 13:33
В Новороссийске подростка будут судить за смертельный поджог 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 14:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Темой "Тотального диктанта - 2020" стала жизнь Циолковского

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Текст произведения для Тотального диктанта в 2020 году будет посвящен малоизвестным подробностям из жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Информацию об этом разместил на сайте администрации Обнинска местный штаб мероприятия.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Андрей Геласимов стал автором текста "Тотального диктанта"-2020

Напомним, автором "Тотального диктанта - 2020" стал писатель из Сибири Андрей Геласимов. Этот выбор в конце октября прошлого года руководитель проекта Ольга Ребковец объяснила желанием познакомить "нашу очень широкую аудиторию с хорошей современной литературой". В свою очередь Андрей Геласимов сообщил, что текст диктанта будет посвящен Циолковскому.

"Я давным-давно мечтал написать историю о зарождении гигантской идеи, которая меняет человечество и остается на века", - сообщил на официальном сайте проекта Андрей Геласимов.

Свой текст он прочитает в столице Тотального диктанта, которая будет объявлена по итогам конкурса 1 февраля. На это звание претендуют пять городов: Челябинск, Ростов-на-Дону, Ижевск, Екатеринбург и Краснодар.

В этом году Тотальный диктант будут писать 4 апреля.

Напомним, в 2019 году диктант по русскому языку писали в 81 стране мира более 236 тысяч человек.

Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Акция "Тотальный диктант"

Главное сегодня

Лавров: Ливия пока не стала "второй Сирией"
В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Минтранс не поддержал введение единых требований к перевозке животных