Темой "Тотального диктанта - 2020" стала жизнь Циолковского

Текст произведения для Тотального диктанта в 2020 году будет посвящен малоизвестным подробностям из жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Информацию об этом разместил на сайте администрации Обнинска местный штаб мероприятия.

Напомним, автором "Тотального диктанта - 2020" стал писатель из Сибири Андрей Геласимов. Этот выбор в конце октября прошлого года руководитель проекта Ольга Ребковец объяснила желанием познакомить "нашу очень широкую аудиторию с хорошей современной литературой". В свою очередь Андрей Геласимов сообщил, что текст диктанта будет посвящен Циолковскому.

"Я давным-давно мечтал написать историю о зарождении гигантской идеи, которая меняет человечество и остается на века", - сообщил на официальном сайте проекта Андрей Геласимов.

Свой текст он прочитает в столице Тотального диктанта, которая будет объявлена по итогам конкурса 1 февраля. На это звание претендуют пять городов: Челябинск, Ростов-на-Дону, Ижевск, Екатеринбург и Краснодар.

В этом году Тотальный диктант будут писать 4 апреля.

Напомним, в 2019 году диктант по русскому языку писали в 81 стране мира более 236 тысяч человек.