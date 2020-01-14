Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, работает сервис пока в тестовом режиме. Его будут постепенно развивать и дорабатывать, добавляя новые функции. К примеру, через год-полтора появится мобильная версия. В медкарту, по словам заммэра, сейчас загружены протоколы осмотра врачей с жалобами и диагнозами пациента, назначенным лечением. Это данные тех, кто посещал поликлинику в 2017 году и позже, подчеркнула заммэра. Оцифрованы и результаты лабораторных исследований, КТ, МРТ и маммографии за прошлый год. Все обследования, которые будут проводиться с 2020 года, попадут в систему автоматически. Данные пока передают только муниципальные поликлиники. В перспективе к проекту подключатся федеральные и частные медучреждения.

В течение уже этого года москвичи смогут с помощью электронной карты решать и другие проблемы. Например, увидеть выданные им направления к врачам, выписанные рецепты, список оказанных медицинских услуг и их стоимость, сведения о диспансеризации и вызовах скорой помощи. А что если в медкарте обнаружатся приписки? Скажем, анализы, которых пациент никогда не делал. Москвичи смогут оставить на этот счет свои комментарии. Система таким образом, уверена Анастасия Ракова, поможет выявить недобросовестные поликлиники.

Цифровая карта поможет поставить точнее и диагноз. Дело в том, что в ней появится анкета, которую предложат заполнить пациентам. Допустим, можно указать аллергию, хронические или генетические болячки, неизвестные лечащему врачу, ввести данные об уровне сахара в крови, давлении, пульсе, физической активности. Не лишней будет информация о заболеваниях близких родственников. Перед глазами медиков в итоге будет своеобразный дневник здоровья. Не исключено, что медкарту синхронизируют и с фитнес-гаджетами, которые дистанционно мониторят состояние здоровья.

В медкарту загружены протоколы осмотра врачей с жалобами и диагнозами пациента, назначенным лечением

- Мы постараемся со всеми производителями связаться и обеспечить автоматическое подгружение в карту результатов и показателей, - говорила Анастасия Ракова. - Вряд ли сможем сделать это в течение года, но за несколько лет постараемся реализовать.

Оформить доступ к электронной карте могут все пациенты поликлиник старше 15 лет с московским полисом ОМС. Сделать это можно через личный кабинет на портале mos.ru, указав фамилию, имя, отчество, год рождения, номер полиса и паспорта. Для подтверждения личности придется приложить свою фотографию вместе с развернутым паспортом в руках. Есть и второй вариант - подать заявление в одном из центров госуслуг "Мои документы". Картой ребенка, если ему меньше 15 лет, могут пользоваться его папа и мама. "Доступ к детской карте откроют родителям, указавшим в личном кабинете данные о своем ребенке, если их статус официально подтвержден через ЗАГС, - объяснила Анастасия Ракова. - Тем, у кого свидетельство о рождении получено не в Москве, статус родителей подтвердят центры госуслуг". На обработку заявлений дается пять рабочих дней. Это максимальный срок, уточнила чиновница.

Возможную утечку персональных данных заместитель главы столичного департамента информационных технологий Владимир Макаров исключил. Вся информация, заверил он, надежно защищена.

- После проверки данных в заявке на мобильный телефон заявителя будет направлен пароль для первичного входа, - пояснил он. - При каждой последующей авторизации генерируется и отправляется на сотовый новый одноразовый пароль. Принцип такой же, как у большинства банков.

Кстати

Раньше доступ к медкартам был только у медработников и бригад скорой помощи. Благодаря этому врачи могут познакомиться с историей болезни пациента еще в дороге, загрузив информацию на планшетном компьютере. Теперь же, даже если человек окажется в другом городе, в случае необходимости он сможет быстро предоставить медикам всю необходимую информацию.