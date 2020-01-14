В 2019 году Музеи Московского Кремля посетили более трех миллионов человек

За 2019 год более 3,1 млн человек посетили Музеи Московского Кремля. А в прошедшие новогодние каникулы рекорды поставили Третьяковка, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Исторический музей.

"В 2019 году Музеи Московского Кремля приняли 3 миллиона 101 тысячу 550 посетителей. Трехмиллионный рубеж посещаемости комплекса был преодолен впервые. В течение года гости посещали архитектурный ансамбль Соборной площади, Оружейную палату, выставки, а также другие мероприятия", - цитирует ТАСС пресс-службу музейного комплекса.

При этом наибольшей популярностью пользовались экскурсионные программы по территории Кремля и Оружейной палате. За прошедший год ММК открыли три крупных выставочных проекта и две юбилейные выставки, которые посетили более сотни тысяч человек.

Некоторые музеи поставили рекорды уже в наступившем году. За 8 дней (с 31 декабря по 8 января, за исключением 1 числа) Третьяковская галерея приняла более 107 тысяч человек, что на 14 тысяч больше, чем в 2018 году за тот же период.

Около 48 тысяч человек посетили Исторический музей, это на 7 тысяч человек больше, чем в 2018 году. На 25% выросло также число посетителей ГМИИ им. А.С. Пушкина. В новогодние праздники 43 тысячи человек посетили постоянные экспозиции и выставки музея, среди которых "Томас Гейнсборо", "Князья Юсуповы и Цветаевский музей", "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1".