В первые дни нового года жители Владимира столкнулись с неприятным сюрпризом: выйдя из подъездов многоэтажек, люди уперлись в гигантские мусорные кучи, заполонившие пространство вокруг контейнерных площадок.

Елка из объедков

- Утром 1 января выхожу из дома, а мусорная площадка переполнена, светится всеми цветами радуги, как новогодняя елка. А запах вокруг ужасный! Такое чувство, что в городе наступил коммунальный коллапс. Грязь кругом. Пакеты летают. Мусор не вывозится с прошлого года. Такой грязи мы никогда не видели, - посетовала жительница улицы Лакина Юлия Казакова.

Возмущенные "мусорным коллапсом" владимирцы начали массово выкладывать в социальные сети фотографии переполненных контейнерных площадок в своих дворах. "Нам назначили мусорного оператора, плату за вывоз подняли до 110 рублей с человека в месяц, а работа где? Выбрасывать пакеты уже некуда, все завалено отходами, вонь. За что мы платим деньги? Платежки за мусор в конце месяца вряд ли пересчитают, несмотря на такое качество работы", - пожаловались пользователи соцсетей.

К жалобам жителей присоединились руководители управляющих компаний и ТСЖ. Шестого января представители 18 коммунальных организаций Владимира опубликовали в СМИ открытое обращение к властям города и области с просьбой нормализовать ситуацию и принять меры к должностным лицам, ответственным за фактический срыв своевременного вывоза ТКО из города Владимира.

С первого января 2020 года Владимирская область полностью перешла на новую систему обращения с ТКО. После длительных конкурсных процедур оператором зоны N 2, куда входит областной центр, а также город Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский и Суздальский районы, стала компания "Биотехнологии". В остальных двух зонах операторы были назначены еще в прошлом году.

По решению региональных властей с 1 января плату за вывоз мусора начали начислять не с метража жилой площади, а с каждого прописанного на ней жителя. В зависимости от места расположения дома и степени его благоустройства плата с жителя составила от 101 до 114 рублей в месяц.

Жертвы "волюнтаризма"

В администрации региона с предъявленными претензиями не согласились, пояснив, что переходу на новую схему обращения с ТКО "предшествовала большая работа".

"Несмотря на опасения жителей, так называемого "мусорного коллапса" не случилось, вопреки многочисленным провокационным попыткам истерично создать его видимость в соцсетях. Регоператором был разработан грамотный план по вхождению в кластер N 2, который реализован практически на 100 процентов. Большая часть перевозчиков, работавших раньше в районах этого кластера, в той или иной форме продолжили работу на своих территориях, найдя различные компромиссные варианты взаимодействия с новым регоператором", - отметили власти.

По данным чиновников, исключением стали две организации, работавшие в основном на территории областного центра и в Суздале: ООО "УНР 17" и ООО "Спецтранс".

"В связи с категоричным несогласием работать совместно с новым регоператором ситуация в этих территориях усугубилась еще и тем, что эти компании за два дня до начала работы нового регоператора стали вывозить мусорные контейнеры с ранее обслуживаемых ими площадок, порой демонстративно вываливая мусор на землю. Подобное нарушение договорных обязательств будет в дальнейшем оценено уже соответствующими органами в правовом поле. Однако регоператор ООО "Биотехнологии" был подготовлен к подобным провокациям и заранее закупил мусорные контейнеры в количестве 3000 штук, которые стал развозить в оперативно-экстренном режиме. На 5 января 2020 по городу Владимиру завершены работы по установке 2082 контейнеров, на территории других муниципальных образований - 870 контейнеров", - пояснили в администрации региона.

Все скопления отходов во Владимире власти пообещали убрать в течение недели

Чиновники убеждены, что "работа специализированной техники по вывозу мусора организована абсолютно надлежащим способом". Однако возникновение мусорных завалов на отдельных мусорных площадках они все же признали. В качестве причины произошедшего чиновники назвали "волюнтаризм ушедших перевозчиков", а также "очень сжатые сроки установки новых контейнеров - два-три дня". Все скопления мусора во Владимире пообещали убрать в течение недели.

Чтобы ускорить расчистку, в муниципалитетах организовали телефонные горячие линии, куда может обратиться любой желающий.

"Кол-центр регионального оператора ООО "Биотехнологии" работает в круглосуточном режиме. И если в первый день наступившего года количество звонков, касающихся вывоза мусора в кластере N 2, достигало 500 и жителей в основном волновали вопросы замены контейнеров, то уже к 5 января их количество резко снизилось и на сегодня едва превышает сто, - пояснили власти. - Региональный оператор достаточно эффективно отрабатывал поступавшие телефонные звонки. Об этом может свидетельствовать весьма небольшое количество сигналов на горячие линии контролирующих органов - в департамент природопользования и Государственную жилищную инспекцию (соответственно три и четыре звонка). Беря во внимание опыт перехода на новую систему обращения с ТКО в первом и третьем кластере нашей области, опыт регоператоров соседних регионов, а также учитывая весьма сжатые сроки пуска реформы в кластере N 2 (напомним, соглашение с ООО "Биотехнологии" было подписано 21 декабря 2019 года), можно сказать, что переход на новую систему обращения с ТКО во втором кластере области прошел надлежащим образом".

Площадки в непотребном виде

В первый рабочий день нового года властям Ивановской области тоже пришлось решать "мусорный" вопрос. Как рассказали в регправительстве, 9 января в Иванове прошло рабочее совещание, участниками которого стали городские и областные чиновники. Поводом оказалось состояние контейнерных площадок в областном центре.

- Мы с вами вместе в прошлом году осматривали контейнерные площадки, которые находились в непотребном виде. Люди жалуются постоянно, - возмутился глава региона Станислав Воскресенский. - Особенно это касается окраин города Иваново. Договаривались, что будет разработан план решения этой проблемы, чтобы мы в этом году город сделали по-настоящему чистым и мусора такого больше не было.

В мэрии ответили, что план подготовлен, согласован с ассоциациями управляющих компаний, региональным оператором, мэрией и службой Государственной жилищной инспекции региона.

- Сформирована схема мест накопления отходов, - сообщил глава Иванова Владимир Шарыпов. - То есть мы знаем, где находится каждая контейнерная площадка, в том числе не только те, которые закреплены за жилым сектором, но и за юридическими лицами. Сейчас мы будем включать эти площадки в реестр, и каждая будет иметь своего хозяина, который станет отвечать за наведение порядка и чистоту.

Сейчас в Иванове насчитывается 2340 контейнерных площадок, за которые отвечают предприятия, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. Чтобы решить проблему с вывозом мусора, власти пообещали подключить к проверкам площадок специалистов Государственной жилищной инспекции, чтобы "держать в тонусе всех участников процесса".

А как у соседей

Костромская область перешла на новую схему обращения с отходами в конце 2018 года. Система вывоза мусора в областном центре дала многочисленные сбои. В начале 2019 года контейнеры во дворах костромских многоэтажек оказались настолько завалены отходами, что в городе заговорили о "мусорном коллапсе". Городским и областным властям больше месяца пришлось участвовать в отладке системы вывоза отходов в "ручном режиме". К концу зимы ситуацию удалось стабилизировать.

Тем не менее до сих пор от жителей ряда районов продолжают поступать жалобы. После рейдов на полигон "Холм" общественники сообщают, что нередко отходы свозят на свалку без необходимой сортировки: многие пакеты после заезда на мусоросортировочный завод оказываются даже не вскрыты. А в некоторых населенных пунктах контейнеров для сбора мусора до сих пор нет. В ситуацию пришлось вмешаться представителям надзорных ведомств. Костромская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд восемь исков, в которых потребовала обязать чиновников организовать площадки для сбора мусора в деревнях Буйского, Кологривского и Галичского районов.

Отказывая жителям в установке накопителей мусора, чиновники заявили, что в деревнях, где живет меньше 30 человек, ставить контейнеры нет смысла: бумагу селяне сжигают в печах, а отходы закапывают в огородах. Кроме того, к некоторым деревням нет дорог, поэтому мусоровозам к ним никак не проехать. Несмотря на отговорки, в надзорном ведомстве убеждены, что если закон требует ставить контейнеры во всех населенных пунктах, то чиновникам придется его соблюдать. Для этого властям нужно будет утвердить места размещения площадок для сбора мусора, а региональному оператору придется закупить дополнительные контейнеры и регулярно их обслуживать.