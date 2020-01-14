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14.01.2020 10:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ляонинский балет привез во Владивосток "Спартак" и "Мулан"

Текст: Ирина Дробышева
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

Во вторник на Приморской сцене Мариинского театра начнутся гастроли Liaoning Ballet Company из Китая. Зрители увидят балет "Спартак" Арама Хачатуряна и постановку с ярким национальным колоритом "Мулан".

Постановку балетной классики ХХ века в хореографической версии Юрия Григоровича 1968 года китайская труппа выполнила в непосредственном сотрудничестве с именитым балетмейстером. Как рассказала художественный руководитель Ляонинского балета Чю Цзыцзяо, она познакомилась с ним, когда принимала участие в одном из конкурсов в России.

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- Не все театры берут в свой репертуар этот спектакль из-за высокой сложности "Спартака". Возможно, именно это меня и заинтересовало. В итоге в 2013 году мы сделали совместную постановку в Большом национальном театре в Пекине. На мой взгляд, только балетмейстер такой величины мог справиться с крайне сложной задачей. Для нас - для китайского балета - очень трудными были масштабные сцены битв в Древнем Риме, сильная мужская энергетика. Нашим танцовщикам пришлось выдерживать большие физические и эмоциональные нагрузки, оттачивая каждый элемент хореографии, - подчеркнула Чю Цзыцзяо.

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Второй балет в программе гастролей - "Мулан". Либретто написано по мотивам классики восточной литературы - "Баллады о Мулан", повествующей о девушке, ставшей воином вместо отца. К слову, история о девушке, которая, переодевшись мужчиной, отправилась лучником на войну, известна во всем мире. Старинная легенда, рассказанная языком современного танца, воплотилась в удивительный по красоте и драматизму спектакль.

Справка "РГ"

Ляонинский балет - одна из самых знаменитых трупп Китая. Она основана в 1980 году и в полной мере использует преимущества международной коммуникации. Ляонинский балет работал с балетмейстерами и хореографами из Франции, Германии, России, США, Южной Африки, Дании и других стран.

В репертуаре труппы успешные постановки балетной классики: "Лебединое озеро", "Корсар", "Дон Кихот", "Щелкунчик", "Золушка" и другие. Также труппа активно участвует в создании "новой классики", спектаклей с национальным колоритом. Так, в 2017 году во Владивостоке был представлен спектакль "Восемь женщин.

Культура Театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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