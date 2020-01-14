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14.01.2020 12:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке усыновили ребенка, которого истязали опекун с женой

Текст: Юлия Гарднер

Вступило в силу решение Елизовского районного суда Камчатки об усыновлении трехлетнего мальчика, которого избивали опекун с супругой.

Как сообщает прокуратура края, ребенок уже находится в новой полной семье. Он проживает в хороших бытовых условиях и комфортном психологическом климате. У него есть все, что необходимо для полноценного развития.

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Напомним, малыша изъяли из семьи 39-летнего дяди-опекуна, в которой он оказался после лишения пьющей матери родительских прав. Родственник неоднократно "воспитывал" племянника ремнем. О том, что происходит в семье, правоохранители узнали в июле от местной жительницы. Она сообщила, что видела женщину с ребенком, у которого под глазом был синяк. В тот же день органы опеки изъяли мальчика из семьи.

Той самой женщиной оказалась супруга дяди, о воспитательных методах которой стало известно благодаря распространившемуся в соцсетях видеоролику. Сейчас она находится под следствием, а вот бывшему опекуну ребенка уже вынесли приговор. Он получил три года и один месяц лишения свободы условно.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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