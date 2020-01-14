Управление МВД России по Приморскому краю объявило о наборе желающих служить в специализированном взводе туристической полиции, который обеспечит безопасность гостей края.

К будущим сотрудникам особого подразделения требования тоже особые. Например, обязательное знание иностранных языков, при этом особо приветствуются китайский, корейский, японский: иностранных гостей из этих стран в Приморье больше всего. В целом ждут активных, позитивных, коммуникабельных - как парней, так и девушек. "Остальные требования: как минимум полное среднее образование, отсутствие судимостей, хорошее здоровье", - рассказала начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Ирина Сырова.

В отдел кадров сразу стали звонить желающие устроиться на эту работу. Много обращений от студентов ДВФУ, изучающих восточные языки, звонили даже из других регионов.

Во время трехмесячного испытательного срока прошедшие отбор будут получать 30 тысяч рублей, затем их зарплата составит 45-50 тысяч в зависимости от выслуги лет и других факторов.

Планируется, что взвод туристической полиции будет создан во Владивостоке уже к 1 февраля. Перед те, как отправиться патрулировать популярные места приморской столицы, все сотрудники пройдут необходимую подготовку, включающую курсы иностранных языков и обучение правилам общения с туристами. На рукавах туристические полицейские будут носить повязку с надписями на русском и английском языках.

Полицейские пройдут курсы иностранных языков и обучение правилам общения с туристами

О намерении создать подобное подразделение полиции власти Приморья заявили еще в середине 2019 года, проанализировав очередные показатели роста турпотока. Только за последние годы вклад в ВРП Приморского края от туристской отрасли в виде прямых налогов составил 3,7 миллиарда рублей. По итогам оценки въездного туризма, за 9 месяцев 2019 года показатель прироста в сравнении с аналогичным периодом 2018 года составил 23 процента.

Кстати, подразделения туристической полиции уже работают в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи и Крыму.