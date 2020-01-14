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14.01.2020 09:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Противолодочные самолеты ТОФ выследили субмарину "противника"

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку на водных полигонах, сообщает пресс-служба ВВО.

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Во время нее летчики отыскали, классифицировали и отследили путь субмарин условного противника, применив радиолокационные и гидроакустические средства. Кроме того, командиры экипажей Ил-38Н выполнили контрольные полетные задания для получения допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью.

В пресс-службе отмечают, что перед тем, как совершить вылет военнослужащие тщательно изучили маршруты и особенности районов поиска.

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