Противолодочные самолеты ТОФ выследили субмарину "противника"

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку на водных полигонах, сообщает пресс-служба ВВО.

Во время нее летчики отыскали, классифицировали и отследили путь субмарин условного противника, применив радиолокационные и гидроакустические средства. Кроме того, командиры экипажей Ил-38Н выполнили контрольные полетные задания для получения допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью.

В пресс-службе отмечают, что перед тем, как совершить вылет военнослужащие тщательно изучили маршруты и особенности районов поиска.