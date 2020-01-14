В Благовещенске задержан бизнесмен за дачу взятки судебному приставу

В Благовещенске задержали предпринимателя во время передачи 45 тысяч рублей судебному приставу.

По решению суда с мужчины должны были взыскать 7,7 миллиона рублей, из которых должник уже вернул больше миллиона.

У бизнесмена арестовали механический цех, столовую, конторские помещение, гараж со складом. Понимая, что все объекты продадут, мужчина предложил специалисту за деньги снять запрет на регистрацию имущества. Пристав сообщил об этом своему руководству.

Возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (часть третья статьи 291 УК РФ).

"Злоумышленнику грозит штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки или лишение свободы сроком до восьми лет со штрафом", - сообщает управление ФССП по Амурской области.